(Pocket-lint) - CD Projekt Red hat endlich ein Veröffentlichungsdatum für sein Next-Gen-Remaster von The Witcher 3: Wild Hunt bekannt gegeben.

Es wird ab dem 14. Dezember 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und in der verbesserten Form für PC erhältlich sein.

Diejenigen, die das Spiel bereits auf Xbox One, PS4 oder PC besitzen, erhalten die Remastered-Version kostenlos als herunterladbares Upgrade. Sie wird außerdem alle bisher veröffentlichten DLC-Inhalte enthalten, darunter die großen Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine.

Zu einem späteren Zeitpunkt wird es auch eine physische Ausgabe geben.

Zu den zusätzlichen Verbesserungen gehören Raytracing-Unterstützung, schnellere Ladezeiten und eine Vielzahl von Mods, die in das Spiel integriert werden. Es wird auch zusätzliche Inhalte geben, die von der Netflix-Serie The Witcher inspiriert sind.

Auch Xbox One-, PS4- und Nintendo Switch-Besitzer werden nicht auf neue Inhalte verzichten müssen. Die Last-Gen-Ausgaben von The Witcher 3 werden ebenfalls mit Ergänzungen und Verbesserungen aktualisiert, darunter auch von der Netflix-Serie inspirierte Inhalte. Diese werden jedoch zu einem anderen Zeitpunkt erscheinen als die oben beschriebene Next-Gen-Version.

Ein spezielles REDstreams-Event wird nächste Woche live auf Twitch präsentiert, bei dem einige der neuen Features und Inhalte zum ersten Mal gezeigt werden.

Schreiben von Rik Henderson.