(Pocket-lint) - Die Horizon-Spiele haben sich bei PS4- und PS5-Fans als so beliebt erwiesen, dass ein PSVR2-Ableger in Arbeit ist. Und es könnte auch ein MMORPG dabei sein.

Einem neuen Bericht zufolge könnte Sony bereits heimlich an einem neuen MMORPG arbeiten, das auf den beliebten PlayStation Horizon-Spielen basiert. Angeblich arbeitet das Unternehmen mit NCSoft zusammen, wobei letzteres mit der Entwicklung des Titels beauftragt ist. Das Unternehmen wollte die Meldung zwar nicht bestätigen, hat sie aber auch nicht ganz aus der Welt geschafft.

Die Nachricht stammt von der Finanznachrichtenseite MTN, die NCSoft zu dem Projekt mit dem Namen "Project H" befragt hat. Die Antwort war einfach: "Es ist schwierig, Informationen über unveröffentlichte Projekte, die sich in der Entwicklung befinden, zu bestätigen", so NCSoft.

Die Horizon-Franchise begann mit dem PS4-Titel Horizon Zero Dawn im Jahr 2017 und wurde Anfang dieses Jahres mit dem Sequel Horizon Forbidden West fortgesetzt. Es gibt auch einen Ableger für die PSVR2, aber das Gerede über ein MMORPG ist ganz neu. Und es ist ein interessantes Konzept, wenn man bedenkt, dass es in keinem der anderen bisher veröffentlichten Spiele eine Multiplayer-Komponente gab.

Aber irgendetwas ist im Gange. In den Stellenausschreibungen von NCSoft ist von "Project H" die Rede, und es werden Leute gesucht, die an "sozialen Interaktionen arbeiten, um dauerhafte Beziehungen zu schaffen". In einer anderen Stelle wird ein leitender Autor gesucht.

Es gibt natürlich keine Anzeichen dafür, wann dieses unbetitelte Spiel erscheinen wird, und es bleibt auch noch genug Zeit, um es wieder zu verwerfen. Aber die Aussicht auf ein MMORPG, das auf Horizon basiert? Wir sind auf jeden Fall dabei.

