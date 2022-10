Wie man eine PS5-Disc repariert

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die PlayStation 5 ist eine mächtige Konsole, aber sie setzt immer noch auf einen Mechanismus, den es in der einen oder anderen Form schon seit der ersten PlayStation gibt - ein Disc-Lesegerät.

Natürlich sind wir von CDs auf 4K-Blu-Ray-Qualität umgestiegen, aber die Mechanik ist ziemlich ähnlich, und das führt zu einem großen potenziellen Problem: Discs bleiben stecken.

Das ist ein weit verbreitetes Problem, das schwer zu beheben ist, wenn man nicht weiß, wie. Zum Glück gibt es eine relativ einfache Möglichkeit, eine festsitzende Disc aus deiner PS5 zu entfernen.

Wie man eine klemmende PS5-Disc repariert

Eines der bekanntesten versteckten Features der PlayStation 5 ist, dass du die Frontplatten komplett entfernen kannst - sei es, um neue Platten wie die von Dbrand anzubringen, oder weil du mit einer neuen SSD eine erweiterte Speichermöglichkeit haben möchtest.

Dies ist der Schlüssel zum Entfernen eines festsitzenden Datenträgers - wenn Sie die Frontplatte auf der Seite mit dem Laufwerk abnehmen, können Sie auf das Laufwerk selbst zugreifen.

Ein sehr wichtiger Hinweis ist, dass dies alles nur möglich ist, wenn die PS5 vollständig vom Strom getrennt ist, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Auf der Oberfläche des Laufwerks, die Sie sehen können, befinden sich einige Schrauben, von denen eine durch einen schwarzen Aufkleber gekennzeichnet ist. Dies ist unser Werkzeug - durch Drehen dieser Schraube mit einem Schraubendreher im Uhrzeigersinn wird die Disk manuell Stück für Stück ausgeworfen.

Diese Methode führt nicht zum Erlöschen der Garantie, ist also eine gute Alternative, wenn es mal schnell gehen muss. Unten finden Sie ein großartiges Video von What Happens When, das Ihnen den Vorgang anschaulich erklärt.

