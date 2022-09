Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - PlayStation hat für Mitte 2022 ein neues Treueprogramm angekündigt, das die Nutzung von PlayStation-Konsolen und -Services im Laufe der Zeit noch attraktiver machen soll - PlayStation Stars.

Der Service ist in Asien bereits gestartet, und die Veröffentlichung im Rest der Welt steht kurz bevor. Hier findest du alle wichtigen Informationen dazu.

Was ist PlayStation Stars?

PlayStation Stars ist ein neues Treueprogramm von Sony, bei dem sich PlayStation-Spieler anmelden können, um für die Bewältigung von Herausforderungen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade Belohnungen zu erhalten, die sie noch mehr zum Spielen motivieren sollen.

Das Programm ist von PlayStation Plus, der Multiplayer- und Online-Plattform von Sony, unabhängig - du musst also nicht für PlayStation Plus bezahlen, um dich für PlayStation Stars zu qualifizieren, was sehr gut ist. Allerdings musst du dein Konto anmelden, da es derzeit keine automatische Registrierung gibt.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Im Moment gibt es keine Hardware-Beschränkungen, du brauchst also nicht einmal eine PlayStation 5 oder PlayStation 4, um mitzumachen.

Ab wann ist PlayStation Stars verfügbar?

PlayStation Stars ist in Asien, einschließlich Japan, bereits seit dem 29. September 2022 verfügbar. Wenn du dich also in dieser Region aufhältst, solltest du in deiner PlayStation-App nachsehen, ob es dort einen neuen Bereich gibt, den du erkunden und dich anmelden kannst.

Für andere Gebiete hat Sony die folgenden Veröffentlichungstermine angegeben:

Nord- und Südamerika: 5. Oktober (Ortszeit)

Europa, Australien und Neuseeland: 13. Oktober (Ortszeit)

Das bedeutet, dass jeder in den nächsten Wochen Zugriff auf den Service haben sollte, sobald er auf breiter Basis eingeführt wird.

So nehmen Sie an PlayStation Stars teil

Sobald das Programm in deiner Region gestartet ist, kannst du dich über die PlayStation-App anmelden, wo es einen entsprechenden Bereich geben wird.

Du kannst dich aber auch über die PlayStation-Website anmelden.

Wie kann ich bei PlayStation Stars Belohnungen verdienen?

Stars bietet regelmäßige Herausforderungen und Missionen, an denen du teilnehmen kannst. Einige davon sind so einfach wie das Spielen eines beliebigen Spiels einmal pro Monat. Bei anderen musst du Rätsel lösen, um herauszufinden, welche Spiele du in welcher Reihenfolge spielen musst.

Für den Abschluss von Missionen erhältst du verschiedene Belohnungen, über die du weiter unten mehr erfährst.

Laut PlayStation wird Stars regelmäßig um neue Kampagnen erweitert, so dass du immer etwas zu tun haben solltest.

Außerdem wird dir eine von vier Statusstufen zugewiesen, die sich danach richtet, wie viele Spiele du besitzt und wie viele Trophäen du in ihnen erlangt hast.

Welche PlayStations Stars-Belohnungen gibt es?

Sony hat drei Haupttypen von Belohnungen genannt, die man mit PlayStation Stars verdienen kann.

Die erste ist die einfachste - Punkte, die du im PlayStation Store ausgeben kannst, um vermutlich kleine Rabatte auf Spiele oder DLC zu erhalten, die du kaufst.

Die zweite Option ist der Zugang zu physischen Produkten im PlayStation Store, was sich sehr interessant anhört.

Die dritte Option schließlich besteht aus digitalen Sammlerstücken, die (um es klar zu sagen) nichts mit NFTs oder der Blockchain-Technologie zu tun haben. Vielmehr handelt es sich dabei um coole kleine digitale Gegenstände, die du dir ansehen und genießen kannst und die auf deinen liebsten PlayStation-Franchises basieren.

Du kannst sie in einem bestimmten Bereich der PlayStation-App anzeigen lassen, aber sie sind weder handelbar noch in irgendeiner Weise einlösbar, du kannst sie also nur privat genießen.

Sehen Sie sich diese großartigen Angebote für Nvidia RTX 30-Laptops an von Pocket-lint International Promotion · 13 Kann 2022 Es gibt Laptops für alle Budgets und Bedürfnisse, aber alle sind mit unglaublichen Laptop-GPUs von Nvidia ausgestattet.

Wie löse ich meine PlayStation Stars-Punkte für Prämien ein?

Der Zugriff auf PlayStation Stars erfolgt in erster Linie über die PlayStation-App auf deinem Handy, eine App für die Konsole wird jedoch in Kürze folgen.

Du kannst deinen Punktestand überprüfen und ihn gegen Prämien einlösen, indem du die App öffnest und die folgenden Schritte befolgst.

Gehe in der PlayStation-App auf dein Profil Tippe in diesem Menü auf PlayStation Stars Tippe auf Belohnungskatalog

So siehst du alle verfügbaren Prämien.

Wenn du auf der Suche nach weiteren Spielen für deine PlayStation 5 bist, wirf einen Blick auf unsere Liste der besten Spiele für die leistungsstarke Konsole.

Was sind PlayStation Stars?

Zum Schluss noch eine kurze Klarstellung: PlayStation Stars ist lediglich der Name des Treueprogramms. Das bedeutet, dass du im Moment keine Währung oder Belohnung namens "Sterne" verdienst.

Ich hoffe, damit sind einige Unklarheiten beseitigt!

Schreiben von Max Freeman-Mills.