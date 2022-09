Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Auf der State of Play-Veranstaltung im September 2022 hat Sony einige Spiele vorgestellt, von denen die Leute noch nicht wussten, dass sie in Kürze erscheinen werden, nicht zuletzt Rise of the Ronin.

Der neue Titel von Team Ninja ist ein Open-World-Abenteuer, das im Japan des 19. Jahrhunderts spielt und ziemlich prächtig aussieht. Hier sind alle Details, die Sie wissen müssen.

Weitere kommende Titel findest du in unserer Liste der aufregendsten PS5-Veröffentlichungen, die gerade in der Pipeline sind.

Erscheinungsdatum von Rise of the Ronin

Rise of the Ronin liegt noch in weiter Ferne - der erste Trailer sieht zwar ziemlich ausgefeilt aus und enthält viele Einblicke in das Gameplay, aber das Spiel wird laut Team Ninja erst irgendwann im Jahr 2024 erscheinen.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Das bedeutet, dass noch viel Zeit bleibt, um das Spiel auf Hochglanz zu polieren, und es kann sein, dass wir noch eine ganze Weile keine weiteren Informationen darüber erhalten, während die Entwickler weiter an ihrer Arbeit arbeiten.

Rise of the Ronin-Plattformen

Rise of the Ronin wurde als konsolenexklusiv für die PlayStation 5 angekündigt, was bedeutet, dass du es nicht auf Xbox-Konsolen genießen kannst - es sei denn, diese Vereinbarung gilt nur für einen bestimmten Zeitraum.

Das lässt auch etwas Spielraum für eine PC-Version, aber wir können uns vorstellen, dass es noch eine Weile dauern wird, bis das geklärt ist, da wir noch weit von dem von Team Ninja genannten Veröffentlichungszeitraum entfernt sind.

Trailer zu Rise of the Ronin

Bislang gibt es nur einen einzigen Trailer zu Rise of the Ronin, aber der ist detaillierter, als man es bei einem Spiel erwarten würde, das noch zwei Jahre von der Veröffentlichung entfernt ist.

Er zeigt eine Mischung aus In-Engine-Bildern und Zwischensequenzen, gibt uns aber einen ziemlich soliden Überblick über die Welt, die wir erkunden werden, und die Zeitlinie, in die wir hineingesetzt werden.

Die Geschichte von Rise of the Ronin

Das Spiel spielt in der Dämmerung der Edo-Zeit in Japan, im 19. Jahrhundert. Diese Periode wurde Bakumatsu genannt und ist geprägt von Seuchenausbrüchen, Bürgerkrieg und der Ankunft von Interessen aus Übersee, wie man an der amerikanischen Botschaft im Trailer erkennen kann.

Wir spielen die Rolle des Ronin aus dem Titel des Spiels, ohne verbindliche Loyalitäten, um Ihnen die Freiheit zu geben, Entscheidungen zu treffen, während Sie sich durch die Welt bewegen.

Team Ninja sagt, dass die Geschichte tiefgründig und düster sein wird - sie zeigt "die kritischste Revolution in der Geschichte Japans, einschließlich der dunkelsten und hässlichsten Kapitel, vor denen viele zurückschrecken", was sich angesichts der historischen Details über die Repressalien in dieser Ära ziemlich erschütternd anhören könnte.

Offensichtlich werden wir die Möglichkeit haben, viele Entscheidungen zu treffen, die sich auf die Geschichte auswirken werden. Wir freuen uns also darauf, mehr über die RPG-Elemente zu erfahren.

Die besten PS4-Spiele 2022: Alle PlayStation 4-Titel, die jeder Gamer spielen sollte von Max Freeman-Mills · 30 Juni 2022 Wir haben eine Liste von Spielen zusammengestellt, die es wert sind, in Ihre Bibliothek aufgenommen zu werden, wobei auch viele Schnäppchen dabei

Rise of the Ronin - Spielverlauf

Als Team Ninja-Spiel wird es in Rise of the Ronin natürlich viele Kämpfe geben, und die kurzen Momente im Enthüllungstrailer lassen vermuten, dass diese sehr wirkungsvoll und tödlich sein werden.

Das Spiel wird den Kampf mit dem Katana und anderen Klingen beinhalten, aber auch Schusswaffen, die der Epoche angemessen sind, wie der Bajonettschuss im Trailer zeigt.

Das könnte für ein interessantes Kampfsystem sorgen, bei dem man zwischen klassischen und moderneren Waffen hin- und herwechseln kann, aber in Ermangelung von vollständigem Gameplay-Material müssen wir abwarten, um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, wie es funktioniert.

Rise of the Ronin wird auch eine offene Welt sein, in der man mit Pferden zwischen den Schauplätzen reiten kann, und wir sind gespannt, wie groß die Welt ist. Der offensichtliche (wahrscheinlich unfaire) Vergleich wird mit Ghost of Tsushima gezogen, das für Sony und Sucker Punch so erfolgreich war. Die weitläufige Inselwelt dieses Spiels war ein wahres Prachtexemplar, und wir können uns vorstellen, dass Team Ninja hofft, es zumindest damit aufnehmen zu können.

Schreiben von Max Freeman-Mills.