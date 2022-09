PlayStation-Manager bestätigt, dass PS Plus keine Day-One-Releases erhält

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Sony hat sich dem Markt für Gaming-Mitgliedschaften nur sehr langsam genähert. Es hat lange gedauert, bis das PlayStation Plus-Angebot mit dem Xbox Game Pass konkurrieren konnte.

Jetzt, wo das neu gestaltete PS Plus-System auf dem Markt ist, ist es jedoch interessant zu hören, dass PlayStation auch weiterhin etwas anders vorgehen wird als Xbox.

Der große Streitpunkt sind die Neuerscheinungen, die im Xbox Game Pass ab dem ersten Tag ohne Aufpreis erhältlich sind, eine Situation, die PlayStation nicht wiederholen möchte.

Auf einer kürzlich abgehaltenen Konferenz sprach Shuhei Yoshida, Leiter der Abteilung für unabhängige Entwicklerinitiativen bei PlayStation, über Sonys Weigerung, wichtige Veröffentlichungen am Erscheinungstag ohne Zusatzkosten anzubieten.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Wir glauben an die Premium-Veröffentlichung eines Titels bei der Markteinführung, und nach vielleicht sechs Monaten oder drei Monaten oder drei Jahren, wenn die Verkaufszahlen des Spiels zurückgehen, kann die Aufnahme in diesen Service, PS Plus Extra, dazu beitragen, diese Spiele einem neuen, breiteren Publikum vorzustellen".

Das ist ein lohnender Punkt - auch wenn der Xbox Game Pass zu Recht einige Veröffentlichungen ins rechte Licht rückt, die sonst vielleicht keine Beachtung finden würden, so ist es doch auch wahr, dass jeden Monat neue Spiele in den Dienst aufgenommen werden, ohne dass es eine große Welle gibt - etwas, das Sony unbedingt vermeiden möchte.

Kleinere Spiele könnten jedoch gelegentlich schon früh auf den Markt kommen - immerhin war Stray Anfang des Jahres ein voller Erfolg. Es sieht jedoch nicht so aus, als ob God of War Ragnarok oder Spider-Man 2 in seine Fußstapfen treten werden.

Sehen Sie sich diese großartigen Angebote für Nvidia RTX 30-Laptops an von Pocket-lint International Promotion · 13 Kann 2022 Es gibt Laptops für alle Budgets und Bedürfnisse, aber alle sind mit unglaublichen Laptop-GPUs von Nvidia ausgestattet.

Schreiben von Max Freeman-Mills.