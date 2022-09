Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Sony überarbeitet seine Konsolen traditionell im Laufe ihrer jeweiligen Lebensdauer, und die PlayStation 5 wird wahrscheinlich keine Ausnahme bilden.

Ein Gerücht besagt, dass ein neues Modell bereits im nächsten Sommer erscheinen könnte, wobei eine "Überholung" für "Mitte des Jahres 2023" angekündigt ist.

Quellen haben angeblich enthüllt, dass das neue Modell ein neues Gehäuse haben wird und dass das Festplattenlaufwerk durch eine externe Alternative ersetzt werden könnte, die über einen zusätzlichen USB-C-Anschluss an der Rückseite des Geräts angeschlossen wird.

Eine Leistungssteigerung wird es jedoch nicht geben, da die Quellen Insider Gaming auch mitteilen, dass die neue PS5 die gleiche interne Hardware haben wird.

Im Wesentlichen klingt es so, als ob das neue Modell ein Ersatz für die PS5 Digital Edition sein wird, aber mit einem zusätzlichen Laufwerk verkauft wird. Es könnte jedoch schlanker und leichter sein, so die Website.

Der Schritt könnte auch von PlayStation geplant worden sein, um mehr Einheiten schneller zu bauen, um die Lagerprobleme zu beseitigen, die die PS5 seit ihrer Einführung geplagt haben.

Insider Gaming behauptet, dass Sony im nächsten Jahr 18,5 Millionen Exemplare des neuen Geräts herstellen will. Das ist zusätzlich zu den 12 Millionen Konsolen mit A-C-Gehäuse, die das Unternehmen in den kommenden Monaten herstellen will.

