(Pocket-lint) - PlayStation hat während der letzten State of Play-Online-Präsentation einen neuen Trailer für die mit Spannung erwartete God of War-Fortsetzung vorgestellt. Außerdem gab es eine weitere Überraschung - einen DualSense Wireless Controller in limitierter Auflage für God of War: Ragnarök.

Im Gegensatz zum DualSense Edge Pro Controller, der ebenfalls kürzlich vorgestellt wurde, ist die God of War-Version ein Standard-PS5-Gamepad. Allerdings ist es thematisch gestaltet, mit einem zweifarbigen Design (weiß und blau) und verziert mit den Insignien des Bären und des Wolfs, die Kratos und seinen Sohn Atreus darstellen.

Die Preise sind noch nicht bekannt, aber die Vorbestellungen beginnen am 27. September 2022 für das Erscheinungsdatum am 9. November.

Das ist auch das Veröffentlichungsdatum für das Spiel auf PlayStation 5 und PS4. Der neueste Trailer zum Spiel zeigt einige der Story-Punkte und viele der beeindruckenden Schauplätze.

Atreus ist in God of War: Ragnarök erwachsener geworden und scheint eine viel größere Rolle in seinem und dem Schicksal seines Vaters zu spielen.

Der Trailer wurde aus PS5-Material erstellt, das gut aussieht, und wir können es kaum erwarten, in naher Zukunft mehr Gameplay zu sehen.

Wenn ihr euch die gesamte Rede zum aktuellen Stand der Dinge ansehen wollt, schaut euch unseren Artikel dazu an. Es wurden viele andere Spiele vorgestellt, darunter auch einige PSVR2.

Schreiben von Rik Henderson.