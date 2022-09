Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Sony hat Ende August 2022 eine verbesserte Version seines PS5-Controllers angekündigt, den DualSense Edge.

Das aktualisierte Pad bietet einige Vorteile im Vergleich zum normalen DualSense-Controller. Wenn du also auf dem Markt für einen neuen Controller bist, wirst du wahrscheinlich den Unterschied zwischen den beiden Versionen kennen wollen. Hier sind alle wichtigen Details.

-

Der Standard-DualSense ist unglaublich weit verbreitet, und Sie können ihn im Handumdrehen online bestellen. Sein Nennwert beträgt £59,99 / $69,99 / €69,99, aber Sie können es oft für bescheidene Ermäßigungen unter diesem Preis finden.

squirrel_widget_2679983

Zum Vergleich: Für das DualSense Edge, das noch nicht auf dem Markt ist, obwohl Sony es bereits ausführlich vorgestellt hat, gibt es weder einen Preis noch ein Erscheinungsdatum. Sobald wir eines davon wissen, werden wir diesen Abschnitt aktualisieren.

Sie können davon ausgehen, dass der DualSense Edge ein gutes Stück teurer sein wird als der normale Controller, aber die genaue Spanne ist zu diesem Zeitpunkt schwer vorherzusagen.

Was wir beurteilen können, ist der Unterschied im Design zwischen den beiden Controllern. Der Standard-DualSense ist jetzt in einer breiten Palette von Farben erhältlich, von einem unauffälligen Schwarz bis hin zu Neon-Pink und -Blau, so dass Sie ihn in verschiedenen Ausführungen bekommen können.

In den meisten Fällen ist die Farbe jedoch auf dem gesamten Controller einheitlich, mit Ausnahme des Bereichs um die Daumensticks. Im Vergleich dazu ist der DualSense Edge überwiegend weiß, hat aber ein kontrastreiches schwarzes Touchpad.

Die Tastenanordnung auf der Vorderseite der Controller ist jedoch identisch, und beide verfügen über Schultertasten und Auslöser.

Auf der Rückseite des DualSense Edge sehen wir den Hauptunterschied im Design. Erstens gibt es zwei Paddle-Tasten (die durch Hebeltasten ersetzt werden können), mit denen sich mehr Bedienelemente auf der Rückseite des Pads zuordnen lassen.

Zweitens kann man mit zwei Schaltern den Abstand des Auslösestopps einstellen, so dass man die Auslösetasten nicht so weit herunterdrücken muss, um sie zu aktivieren.

Dies sind wichtige Ergänzungen, die für wettbewerbsorientierte Spieler unentbehrlich sind und sich besonders in Shootern als praktisch erweisen, da Sie so die Tasten drücken können, ohne auch nur für den Bruchteil einer Sekunde die Kontrolle über Ihr Ziel zu verlieren.

Die interessanten neuen Funktionen, die Sony in den DualSense-Controller integriert hat, haben anekdotisch gesehen zu mehr Problemen mit Abnutzung und Bruch geführt.

Vor allem die Drift des Analogsticks macht dem Controller zu schaffen, wie so vielen anderen auf dem Markt auch.

Das ist ein Problem, das beim DualSense Edge nicht so sehr auftritt, da er mit den abnehmbaren und austauschbaren Analogsticks eine wichtige neue Funktion bietet. Mit zwei kleinen Hebeln an der Unterseite des Controllers können Sie jeden Analogstick komplett herausnehmen, um ihn zu ersetzen.

Diese Ersatzeinheiten werden separat erhältlich sein, so dass man nicht den gesamten Controller zur Reparatur einschicken muss, was eine wirklich willkommene Neuerung ist. Natürlich wissen wir nicht, was Sony für den Austausch berechnen wird, aber es ist fast sicher, dass der Prozess einfacher ist als eine Reparatur durch einen Drittanbieter.

Der Standard-DualSense ist eine lustige Trickkiste mit intelligenten Funktionen wie digitalen Triggern, die dir beim Drücken ein Feedback geben, und fortschrittlicher Haptik, die den Controller auf ganz neue Weise vibrieren lässt.

Er verfügt über ein Mikrofon und einen Lautsprecher, die direkt in den Controller integriert sind, sowie über Bewegungssteuerungen, mit denen du interessante Steuerungsoptionen ausprobieren kannst.

All das ist auch im DualSense Edge enthalten - es wurde an nichts gespart, sondern Sony hat lediglich weitere Optionen hinzugefügt.

Neben den neuen Tasten können Sie Ihr Tastenlayout fließend bearbeiten und in verschiedenen Profilen speichern, so dass Sie jederzeit zwischen verschiedenen Steuerungsschemata wechseln können.

Außerdem wird ein geflochtenes USB-C-Kabel mitgeliefert, das in den Controller eingeklinkt werden kann, um sicherzustellen, dass es in einem hitzigen Moment nicht herausfällt, was ideal für alle ist, die in wettbewerbsorientierten Umgebungen spielen.

Beste Xbox Black Friday-Angebote 2021: Game Pass, Xbox Series X/S-Zubehör und mehr von Rik Henderson · 25 November 2021 Wenn Sie auf der Suche nach Leckereien für Ihre Xbox-Konsole waren, ist jetzt eine großartige Zeit. Hier sind die bisher besten Angebote.

Schreiben von Max Freeman-Mills.