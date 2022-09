Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Der Krieg der Worte über die Übernahme von Activision durch Microsoft scheint nicht abzuflauen. Jim Ryan von PlayStation ist der letzte, der sich öffentlich zu dem laufenden Prozess geäußert hat.

Damit reagiert er auf einen offenen Brief , den Xbox-Chef Phil Spencer Anfang September veröffentlicht hatte. Darin bekräftigte er, dass Xbox sich dafür einsetzen werde, dass die Mega-Franchise Call of Duty auch in Zukunft auf PlayStation erscheint.

Jim Ryan sah sich offensichtlich veranlasst, sich zu Wort zu melden, um klarzustellen, dass es sich bei dieser Zusage nicht um eine dauerhafte Angelegenheit handelt, die in den bisherigen Erklärungen von Xbox mit dem Verweis auf "mehrere Jahre" unklar blieb.

Das jüngste Angebot von Xbox sieht vielmehr vor, dass COD noch mindestens drei Jahre nach dem Ende der aktuellen Vertragslaufzeit auf der PlayStation erhältlich ist, garantiert aber nichts weiter.

Seine vollständige Stellungnahme, die Gamesindustry.biz vorliegt, lautet wie folgt:

"Ich hatte nicht die Absicht, mich zu etwas zu äußern, was ich als private Geschäftsdiskussion verstanden habe, aber ich habe das Bedürfnis, die Dinge richtig zu stellen, weil Phil Spencer dies in das öffentliche Forum gebracht hat."

"Microsoft hat lediglich angeboten, dass Call of Duty nach dem Auslaufen der aktuellen Vereinbarung zwischen Activision und Sony für drei Jahre auf der PlayStation bleiben soll. Nach fast 20 Jahren Call of Duty auf der PlayStation war ihr Vorschlag in vielerlei Hinsicht unzureichend und berücksichtigte nicht die Auswirkungen auf unsere Spieler. Wir wollen sicherstellen, dass die PlayStation-Spieler auch weiterhin das beste Call of Duty-Erlebnis haben, und Microsofts Vorschlag untergräbt diesen Grundsatz".

Falls das noch nicht klar war: Die Dinge im Regulierungsprozess rund um den Kauf von Activision spitzen sich zu, und sowohl Microsoft als auch Sony spüren eindeutig den Druck. Die Häufigkeit der öffentlichen Erklärungen nimmt zu, zum Beispiel.

In diesem Fall könnte Ryan die Aufzeichnungen korrigieren, indem er das Angebot von Xbox als kostenlose PR-Maßnahme nutzt, um die Regulierungsbehörden in die von ihm gewünschte Richtung zu lenken. Aber auch PlayStation hat seine Finger im Spiel, und so ist seine Antwort ebenso sorgfältig formuliert, um sicherzustellen, dass die Regulierungsbehörden und die Öffentlichkeit aufmerksam sind.

Man kann sich vorstellen, dass eine Garantie, dass COD auf Dauer für PlayStation erscheint, einfach nicht möglich ist, also wird es für alle Beteiligten eine interessante Frage sein, wo genau der Mittelweg liegt.

