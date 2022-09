PS5 mit neuem Zubehör aus der Camouflage-Kollektion

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Sony hat ein Trio von PlayStation 5-Zubehör in grauem Camouflage-Design angekündigt, darunter auch Seitenplatten für die Konsole selbst.

Die Kollektion umfasst auch den ersten DualSense-Controller, der nicht in einer einfachen, flachen Farbe gehalten ist. Auch das Pulse 3D-Headset gibt es in einer Tarnversion.

-

Laut PlayStation Blog wurde das Muster vom Designteam neu gestaltet, um ein frischeres, zeitgemäßeres Gefühl" zu vermitteln. Die Formen der PlayStation wurden in die Ästhetik integriert. Es erinnert uns an die Camo-Versionen des DualShock 4-Controllers, die etwa in der Mitte der Blütezeit der PS4 veröffentlicht wurden. Es bleibt zu hoffen, dass Sony sie auch in anderen Farbvarianten herausbringen wird.

Es ist die Woche der Heimsicherheit auf Pocket-lint von Britta O'Boyle · 8 August 2022 Diese Woche ist auf Pocket-lint die Woche der Haussicherheit. Hier ist, was Sie erwarten können.

Die seitlichen Konsolenabdeckungen werden sowohl für die Standard-PS5 als auch für die Digital Edition erhältlich sein.

Die Vorbestellungen für die graue Camouflage-Kollektion beginnen am 15. September, der DualSense-Controller und die Konsolenabdeckungen werden ab dem 14. Oktober weltweit ausgeliefert. Die Sonderausgabe des Pulse 3D-Headsets wird im Dezember folgen.

Kunden in den USA, im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg können ebenfalls frühzeitig zugreifen. Nähere Informationen sind im PlayStation-Online-Store zu finden.

Die Nachricht kommt, nachdem Sony eine Preiserhöhung für seine PlayStation 5-Konsolen in allen Regionen außer den USA angekündigt hat.

Schreiben von Rik Henderson.