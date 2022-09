Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Auf der Gamescom 2022 hat Sony bei der Opening Night Live ein sehr spannendes neues Zubehör für seine eifrigsten Gamer angekündigt - den DualSense Edge.

Es handelt sich dabei um eine leistungsstärkere Version der bereits beeindruckenden DualSense-Controller, die mit zusätzlichen Tasten, austauschbaren Teilen und vielem mehr ausgestattet ist. Hier erfährst du alles, was du über den kommenden Controller wissen musst.

Die schlechte Nachricht gleich vorweg: Wir wissen noch nicht, wann der DualSense Edge auf den Markt kommen wird, und wir kennen auch noch keinen Preis. Sony hat den Controller zwar vorgestellt, aber keine Angaben zu diesen beiden wichtigen Faktoren gemacht.

Aufgrund unserer umfangreichen Erfahrungen mit Controllern von Drittanbietern können wir jedoch einige Schätzungen vornehmen. Wenn man bedenkt, dass der Standard-DualSense 59,99 £ bzw. 69,00 $ kostet, würden wir für die Funktionen, die der Edge bietet, einen ordentlichen Aufpreis erwarten. Seien Sie also nicht überrascht, wenn der Preis bei etwa 150 £ bzw. 160 $ liegt (selbst das könnte Wunschdenken sein).

Wenn das der Preis wäre, würde er viele Optionen von Drittanbietern wie Scuf oder AimControllers unterbieten, also denken wir, dass es schlau wäre, aber es gibt keine Garantie, dass das der Ansatz sein wird.

Was das Veröffentlichungsdatum angeht, so können wir nicht abschätzen, wann der Controller auf den Markt kommen wird, aber wir vermuten, dass PlayStation dies bereits gesagt hätte, wenn er im Jahr 2022 erscheinen würde, also musst du dich auf eine Veröffentlichung irgendwann im Jahr 2023 einstellen.

Wenn man sich den DualSense Edge von vorne ansieht, unterscheidet er sich kaum von einem normalen DualSense, obwohl er ein schwarzes Touchpad statt eines weißen wie das normale Modell hat.

Es ist klar, dass sich dieser Controller in der Hand sehr ähnlich anfühlen wird, was angesichts der hervorragenden Ergonomie des Standard-DualSense eine gute Sache ist.

Es gibt jedoch zwei Hinweise auf einen großen Unterschied, wenn man unter jeden Thumbstick schaut, wo man einen kleinen Kippschalter sehen kann. Es handelt sich dabei um eine Stufe, mit der man jeden Thumbstick komplett vom Controller abnehmen kann - eine große Veränderung, wenn es um die Reparaturfähigkeit geht.

In Anbetracht der Tatsache, dass der DualSense (und die meisten modernen Controller) von Stick-Drift betroffen sind, bedeutet dies, dass du bei PlayStation einfach eine Ersatz-Stick-Einheit kaufen kannst, um sie zu ersetzen, ohne dass du einen Experten brauchst, der deinen Controller auseinander nimmt.

Das ist gut für die Langlebigkeit, aber wenn es um das Gameplay geht, liegen die wirklich großen Veränderungen auf der Rückseite des Controllers.

Erstens, und das ist das Offensichtlichste, gibt es zwei zusätzliche Tasten auf der Rückseite, die standardmäßig die Form von kleinen rautenförmigen Paddles haben, obwohl man sie gegen hebelförmige Versionen austauschen kann, wenn man das bevorzugt. Diese Tasten sind wie alle anderen Tasten des Controllers umschaltbar und ermöglichen eine bessere Steuerung für Spiele, bei denen du schnellen Zugriff auf bestimmte Tasten brauchst.

Sie können auch zwischen verschiedenen Tastenprofilen wechseln, so dass Sie ganz einfach verschiedene Modi für verschiedene Spiele einstellen können.

Noch beeindruckender (nachdem ich andere Controller getestet habe) sind die kleinen Schalter, mit denen man den Weg der Auslöser des Pads verändern kann - die variablen Anschläge, die das Schießen erleichtern, während man gleichzeitig das haptische Feedback und die Auslösespannung des DualSense nutzen kann, sind eine großartige Kombination, die nicht viele Angebote von Drittanbietern geschafft haben.

Der DualSense Edge wird mit einem geflochtenen USB-C-Kabel geliefert, das in den Controller eingeklinkt werden kann, um ein versehentliches Trennen der Verbindung zu vermeiden, was für das kompetitive Spiel in Live-Szenarien großartig ist. Es wird auch drei Sätze von Thumbstick-Aufsätzen für diejenigen haben, die gerne verschiedene Griffe auf ihren Sticks haben.

Der größte Konkurrent des DualSense Edge auf dem Markt ist der Scuf Reflex, den wir bereits ausführlich getestet und bewertet haben.

Der Scuf Reflex ist ebenfalls eine professionelle Option, und obwohl wir den Edge noch nicht in der Praxis getestet haben, gibt es doch einige Unterschiede, die man zusammenfassen kann.

Zum einen kannst du mit Scuf das Aussehen deines Controllers ganz individuell gestalten, wie du an unserer bunten Version sehen kannst. Bisher hat Sony noch nicht angekündigt, dass es so etwas anbieten wird.

Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass der Controller von Scuf vier statt zwei Tasten auf der Rückseite hat, die du neu belegen kannst. Allerdings kann man nicht alle Tasten des Controllers neu belegen, sondern nur die hinteren Tasten.

Scuf bietet zwar klickbare Zero-Travel-Trigger für den Reflex an, aber diese sind ein zusätzliches Extra und man kann nicht zwischen normalen und klickbaren Triggern umschalten, so dass man nur einmal zwischen den beiden wählen kann. Unserer Meinung nach ist das ein großer Vorteil für die DualSense Edge.

Ob der Edge insgesamt besser abschneidet, können wir erst sagen, wenn wir ihn getestet haben, aber für den Moment ist das ein Überblick über die wichtigsten Unterschiede zwischen den Controllern.

Schreiben von Max Freeman-Mills.