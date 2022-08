Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Sony hat die Preise seiner PlayStation 5 und PS5 Digital Edition-Konsolen in allen Ländern mit Ausnahme der USA erhöht.

Das Unternehmen begründet die Preiserhöhung, die ab sofort in Großbritannien, Europa, Australien, China, Mexiko und Kanada in Kraft tritt, mit "hohen globalen Inflationsraten". Die Preise in Japan werden ab dem 15. September 2022 geändert.

-

"Das globale wirtschaftliche Umfeld ist eine Herausforderung, die viele von euch auf der ganzen Welt zweifellos erleben", heißt es in einer Erklärung auf dem PlayStation Bliog.

"Wir sehen weltweit hohe Inflationsraten und ungünstige Währungsentwicklungen, die sich auf die Verbraucher auswirken und viele Branchen unter Druck setzen. Aufgrund dieser schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen hat SIE die schwierige Entscheidung getroffen, die unverbindliche Preisempfehlung für PlayStation 5 in ausgewählten Märkten zu erhöhen."

Die neuen Preise in den aufgeführten Märkten lauten wie folgt:

PS5 - £479.99

PS5 Digital Edition - £389.99

PS5 - €549,99

PS5 Digitale Ausgabe - €449,99

PS5 - ¥4.299 Yuan

PS5-Digital-Edition - ¥3.499 Yuan

PS5 - AUD $799.95

PS5 Digitale Ausgabe - AUD $649.95

PS5 - MXN $14,999

PS5 Digitale Ausgabe - MXN $12,499

PS5 - CAD $649.99

PS5 Digitale Ausgabe - CAD $519.99

PS5 - ¥60,478 yen (einschließlich Steuern)

PS5 Digital Edition - ¥49,478 yen (einschließlich Steuern)

Wie bereits erwähnt, sind die USA derzeit von jeglicher Preiserhöhung ausgenommen. Alle anderen, die bisher aufgrund von Lieferengpässen Schwierigkeiten hatten, eine PlayStation 5-Konsole zu ergattern, müssen etwas tiefer in die Tasche greifen, wenn sie endlich erhältlich ist.

Die besten Spiele-Deals zum Black Friday 2021: Sichere dir hier deine Gaming-Schnäppchen von Adrian Willings · 29 November 2021 Sichern Sie sich in der Vorweihnachtszeit ein Gaming-Schnäppchen. Sehen Sie sich die besten Angebote an, die wir von den größten Einzelhändlern

Schreiben von Rik Henderson.