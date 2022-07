Sony fügt mit dem neuesten PS5-System-Software-Update einen ALLM-Schalter hinzu

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Sony hat ein Software-Update für die PlayStation 5 veröffentlicht, das neben einigen kleineren Systemverbesserungen die Möglichkeit bietet, den Auto Low Latency Mode ein- oder auszuschalten.

Wenn du einen Fernseher hast, der ALLM unterstützt, schalten PS5 und Fernseher die Option automatisch ein, wenn du ein unterstütztes Spiel spielst. Wenn du die Option ausschaltest, ist das nicht der Fall.

Der Auto-Low-Latency-Modus ist eine Technologie, mit der ein Fernsehgerät erkennen kann, wann ein Spiel läuft, und den richtigen Bildmodus einstellt. Dabei werden häufig die Bewegtbildverarbeitung und andere TV-Technologien ausgeschaltet, um die Latenzzeit für Spiele zu verringern.

ALLM wird im ausgeschalteten Zustand nur dann aktiviert, wenn Sie auch die variable Bildwiederholfrequenz verwenden und das Spiel sie unterstützt.

VRR ist auf vielen Fernsehgeräten zu finden und ermöglicht es dem Gerät, die Bildwiederholfrequenz in Echtzeit an die Ausgabe des Spiels anzupassen. Dies sorgt für ein flüssigeres Seherlebnis. Die Funktion wurde in einem früheren Software-Update für die PS5 hinzugefügt.

Mehr über ALLM und VRR erfahren Sie hier.

Viele moderne OLED- und LED-Fernseher unterstützen heutzutage sowohl ALLM als auch VRR. Einige, die im Jahr 2022 auf den Markt kamen, haben sogar ihr eigenes Spielmodus-Menüsystem, um die Ausgabe weiter zu optimieren.

Schreiben von Rik Henderson.