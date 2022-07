Sony arbeitet daran, altes Zubehör mit der PS5 kompatibel zu machen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Sony hat ein Patent eingereicht, das darauf hindeutet, dass das Unternehmen älteres, veraltetes Zubehör mit der PlayStation 5 kompatibel machen will.

Das Patent mit dem Titel "systems and methods for converting a legacy code into an updated code" (Systeme und Verfahren zur Umwandlung eines alten Codes in einen aktualisierten Code) beschreibt anscheinend Verfahren zur Software-Emulation, damit Dualshock- und Move-Controller sowie verschiedene andere PS3-Zusatzgeräte von der PS5 erkannt und verwendet werden können. Sogar ein Handheld - eine PSP oder PS Vita - scheint eingeschlossen zu sein.

Die neueste Version des Patents wurde vom PlayStation-Team am 30. Juni 2022 eingereicht, aber es ist erwähnenswert, dass es ursprünglich im Januar 2021 eingereicht wurde. Und aus vielen Patenten wird nie wirklich viel.

Es ist auch erwähnenswert, dass die meisten der im Patentdiagramm gezeigten Geräte schon lange nicht mehr hergestellt werden und nicht mehr zum Verkauf stehen. Vielleicht findest du sie auf eBay oder einer anderen Händlerseite, aber selbst dann könnten sich einige als schwer zu finden erweisen.

Da jedoch PS3- und andere Spieleklassiker im Rahmen des Premium-Programms von PlayStation Plus verfügbar sind, spricht einiges dafür, dass man sie mit Originalhardware steuern möchte, die man vielleicht schon besitzt.

Weitere Informationen zu den neuen PlayStation Plus-Stufen und den enthaltenen Spielen findest du in unserem praktischen Leitfaden hier.

Schreiben von Rik Henderson.