Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Naughty Dog hat nach mehr als einem Jahr Gerüchte bestätigt, dass es ein Remake des ersten Spiels der The Last of Us-Serie geben wird, das nun The Last of Us Part 1 heißt.

Bisher gab es nur einen richtigen Trailer zum Spiel, aber der wurde von vielen Details und Diskussionen begleitet, also haben wir hier alle wichtigen Fakten zum Spiel für dich zusammengetragen.

Einen ersten Blick auf das Remake von The Last of Us konnten wir im Rahmen des Summer Games Fest im Juni 2022 werfen, den du dir unten ansehen kannst.

Am Ende des Trailers wird bestätigt, wann das Spiel auf der PS5 erscheinen wird: am 2. September 2022, also viel früher, als wir vielleicht vermutet hätten.

Interessanterweise sieht es nicht so aus, als würde The Last of Us Teil 1 für PS4 erscheinen, obwohl Teil 2 auf dieser älteren Konsole so gut aussah. Offensichtlich hat Naughty Dog das Spiel während der Entwicklung auf leistungsfähigere Hardware ausgerichtet.

Das bedeutet, dass es vorerst nur für PlayStation 5 erscheinen wird, wenn du ein Konsolenspieler bist. Allerdings wird es auch für den PC erscheinen, wenn auch nicht ganz so schnell - Neil Druckmann bestätigte, dass das Spiel kurz nach der Veröffentlichung der PS5-Version auf dem PC erscheinen wird.

The Last of Us Part 1 folgt Joel Miller, einem trauernden Vater, der sich durch die Überreste der Gesellschaft nach deren Zusammenbruch schlägt. Die Welt ist von einer gefährlichen, durch die Luft übertragenen Krankheit befallen, die Menschen in hirnlose Zombies oder Schlimmeres verwandelt und Städte zu gefährlichen Orten macht.

Er wird von einer Organisation namens Fireflies angeworben, die immer noch hofft, dass ein Heilmittel gefunden werden könnte, und wird gebeten, ein junges Mädchen, Ellie, quer durchs Land zu begleiten. Sie scheint immun gegen die Krankheit zu sein, und man muss sie untersuchen, um eine Hoffnung auf einen Impfstoff zu haben.

Die Spieler übernehmen für den größten Teil des Spiels die Kontrolle über Joel, der versucht, sich auf seinem Weg zu den Fireflies einen Weg durch die Städte und über das Land zu bahnen, wobei er manchmal von wütenden Horden von Infizierten und ruchlosen Menschen bedrängt wird, die das Chaos der neuen Welt für ihren eigenen Vorteil ausnutzen wollen.

Es ist eine erschütternde Geschichte und eine der ausdrucksstärksten in der gesamten Spielewelt, voller moralischer Zwiespälte und Grautöne, die wunderbar in die meisterhafte Fortsetzung The Last of Us Part 2 überleitet.

Die besten Amazon US Prime Day 2021 Angebote: Ausgewählte Deals noch live von Maggie Tillman · 10 Juni 2022

Vergleiche zwischen den Szenen, die im ersten Trailer zu The Last of Us Part 1 gezeigt werden, und der Remastered-Version des Spiels, die auf der PS4 erschienen ist, zeigen, dass Naughty Dog bei diesem Remake scheinbar auf die Treue setzt.

Einige Momente sind in ihrer Gestaltung und Umsetzung absolut identisch, wobei der einzige Unterschied in einer deutlichen Verbesserung der visuellen Wiedergabetreue und der Gesichtsanimation besteht.

Neil Druckmann sagte, dass die Entwickler in der Lage waren, die originalen Motion-Capture-Daten zu verwenden, um den realen Darbietungen, die sie aufgenommen haben, viel näher zu kommen, und man kann diesen Vorteil bereits in den gezeigten Schnipseln sehen.

Weitere Unterschiede werden sich im Gameplay bemerkbar machen, wo sich die Dinge in Bezug auf Flüssigkeit und Animationsqualität viel mehr wie in The Last of Us Part 2 anfühlen sollten, da die Bewegungen viel reibungsloser aufeinander abgestimmt sind.

Das bedeutet auch, dass die Feind-KI hoffentlich viel ausgefeilter ist und für einige ausgefeiltere Kämpfe sorgen könnte.

Wir wissen noch nicht, ob Naughty Dog dabei irgendwelche Sequenzen verändert hat - zum Beispiel, indem sie einen der wenigen Kritikpunkte des ersten Spiels angegangen sind und einige der sich wiederholenden Leiter- oder Floßrätsel neu gestaltet haben. Im Moment gehen wir jedoch davon aus, dass alles unverändert bleiben wird.

Aus dem Trailer geht auch hervor, dass das Spiel, wie auch das Remastered-Paket, den gefeierten Left Behind-DLC enthalten wird, der einen Rückblick auf Ellies Leben gibt und einen prägenden Moment in ihrer Entwicklung zeigt.

Schreiben von Max Freeman-Mills.