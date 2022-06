The Last of Us Teil 1 erscheint im September für PS5

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - PlayStation hat sich selbst einen Strich durch die Rechnung gemacht, indem es versehentlich einen vollständigen Trailer zum gerüchteweise angekündigten Remake von The Last of Us Part 1 veröffentlicht hat - vermutlich nur ein wenig zu früh für die Eröffnungsshow des Summer Games Fest.

Der Trailer zeigt ein komplettes Remake des Spiels, das in einigen Schlüsselmomenten sehr originalgetreu aussieht, aber in Bezug auf die visuelle Wiedergabetreue einen großen Schritt nach vorne darstellt. Außerdem wird das Erscheinungsdatum des Spiels mit dem 2. September 2022 bestätigt.

Außerdem heißt es, dass das Spiel von Anfang an für die PS5 entwickelt wurde, was darauf hindeutet, dass wir hohe Auflösungen und Bildraten zum Spielen bekommen werden, zusammen mit vermutlich erschütternder Audioqualität und Haptik auf dem DualSense.

Ob das Spiel auch für die PS4 erscheinen wird, geht aus dem Trailer nicht hervor, obwohl The Last of Us Part 2 auf diesem älteren System sicherlich hervorragend aussah, also könnte es theoretisch auch für die ältere Hardware erscheinen. Es wird auch für den PC erscheinen, was das erste Mal ist, dass das Spiel auf dieser Plattform erhältlich ist, obwohl diese Version zu einem späteren Zeitpunkt folgen wird.

Interessanterweise wäre dies das zweite Mal, dass das Spiel für die PS4 erscheint, da es bereits zu Beginn seines Lebenszyklus für dieses System remastered wurde.

Im Moment gibt es noch keine offiziellen Details zum Trailer, da die Ankündigung noch nicht offiziell ist. Wir gehen aber davon aus, dass PlayStation und Naughty Dog schon bald weitere Details bekannt geben werden, wenn einige dieser Fragen geklärt sein werden.

Schreiben von Max Freeman-Mills.