PlayStation VR2 geht Berichten zufolge noch in diesem Jahr in die Massenproduktion

(Pocket-lint) - Das nächste Virtual-Reality-Headset von PlayStation wird mit Spannung erwartet, und die Entwickler arbeiten mit Hochdruck an der Vorbereitung von über 20 Titeln für die Veröffentlichung.

Das Problem ist jedoch, dass wir immer noch nicht wissen, wann der Starttermin ist.

Der renommierte Apple-Leaker Ming-Chi Kuo hat jedoch einige Ideen. Er geht davon aus, dass die PSVR2 in der zweiten Hälfte dieses Jahres in die Massenproduktion geht und zunächst 1,5 Millionen Einheiten produziert werden.

Wenn sich das bewahrheitet, dann könnten wir mit einem Veröffentlichungsdatum im ersten Quartal 2023 rechnen.

Meine letzte Überprüfung der Lieferkette deutet darauf hin, dass der Assembler und mehrere Komponentenlieferanten der PS VR2 die Massenproduktion mit etwa 1,5 Mio. Einheiten im 2H22 beginnen werden. Sony könnte es im 1Q23 auf den Markt bringen, abhängig vom Entwicklungszeitplan der PS VR2-Spieltitel. pic.twitter.com/NIqFgg4Kjl- 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 30, 2022

Sony wird das nächste State of Play-Event am Donnerstag, den 2. Juni 2022, streamen, und die Marke hat bestätigt, dass wir einige Sneak Peeks von "mehreren Spielen in Entwicklung für PlayStation VR2" sehen werden.

Werden wir auf der State of Play mehr über das Veröffentlichungsdatum erfahren? Die Zeit wird es zeigen. Eines ist jedoch jetzt schon sicher: PlayStation VR-Fans können sich auf eine Menge freuen.

Schreiben von Luke Baker.