PlayStation wird weiterhin Studios erwerben

(Pocket-lint) - Beide Konsolenriesen waren in letzter Zeit auf großer Einkaufstour: Microsoft hat Activision Blizzard übernommen und Sony führt Gespräche über die Übernahme von Bungie.

Darüber hinaus hat Sony die Studios Housemarque, Nixxes Software, Firesprite, Bluepoint und Valkyrie erworben und in Discord und Devolver Digital investiert.

Man könnte meinen, das sei genug, um die Kreditkarte zu strapazieren, aber Sony sagt, dass die Akquisitionswelle noch lange nicht zu Ende ist.

"Wir sind in den Bereichen Fusionen und Übernahmen sowie Investitionen sehr aktiv", sagte Jim Ryan, CEO von Sony Interactive Entertainment, während einer PlayStation-Briefing-Sitzung, wie VGC berichtet.

"Ziel dieser Investitionen ist es, unsere Kernkompetenzen in den PlayStation Studios zu stärken, aber auch Know-how in Bereichen der Spieleentwicklung zu erwerben, in denen wir in der Vergangenheit nicht stark vertreten waren. Die geplante Partnerschaft mit Bungie ist ein gutes Beispiel für Letzteres."

Diese Aussage bekräftigt, dass Sony mit dem Destiny-Studio sein Angebot auf dem Markt für Live-Services ausbauen will.

Ryan sagte auch, dass Sony erwartet, dass die Hälfte seiner Veröffentlichungen bis März 2026 auf PC und Mobile erfolgen wird, und dass wahrscheinlich weitere Übernahmen erforderlich sein werden, um dies zu erreichen.

In einer Frage-und-Antwort-Runde auf der Veranstaltung sagte Ryan: "Was künftige M&A-Aktivitäten angeht, so lautet die Antwort, dass wir mit unserer Strategie, PlayStation Studios anorganisch wachsen zu lassen, noch lange nicht am Ende sind."

Er fügte hinzu: "Da wir von unserer historischen Strategie der Spieleentwicklung zu einer viel breiteren und viel größeren Marktreichweite übergehen, als wir sie heute haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass anorganische Impulse erforderlich sein werden, um uns bei der Verwirklichung dieser Träume zu helfen."

Schreiben von Luke Baker.