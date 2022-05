Sony: PS4-Spiele werden "schrittweise eingestellt"

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sony hat Pläne bekannt gegeben, die Entwicklung von PlayStation 4-Spielen in den nächsten Jahren einzustellen.

Das Unternehmen hat während einer kürzlichen Geschäftsbesprechung eine Folie gezeigt, die darauf hindeutet, dass es die Entwicklung von PS4-Titeln bis 2025 einstellen wird.

Drittanbieter werden zwar weiterhin Spiele für die Last-Gen-Konsole entwickeln, aber First-Party-Titel werden anscheinend nur noch für die PS5 entwickelt.

Fairerweise muss man sagen, dass die Konsole bis dahin 12 Jahre alt sein wird, da sie 2013 in den USA und Europa auf den Markt kam. Und die meisten Modelle sind bereits ausgelaufen.

PlayStation-Chef Jim Ryan erklärte außerdem, dass Sony Interactive Entertainment seine Bibliothek an PC- und Handyspielen erweitern möchte.

"Die PlayStation Studios haben in der Vergangenheit hervorragende Arbeit geleistet, indem sie ein starkes Portfolio an erzählerisch reichhaltigen, grafisch schönen Einzelspieler-Spielen geliefert haben, aber es ist sicherlich der Fall, dass wir uns auf einen eher kleinen Teil des Spielemarktes beschränkt haben", sagte er während des Briefings (wie von VGC berichtet).

"Durch die Ausweitung auf PC und Mobiltelefone und natürlich auch auf Live-Dienste haben wir die Möglichkeit, nicht mehr nur in einem sehr kleinen Segment des gesamten Spielemarktes präsent zu sein, sondern so gut wie überall."

PlayStation Studios hat in letzter Zeit nach und nach einige der First-Party-Titel von Sony für den PC veröffentlicht, darunter God of War und Horizon Zero Dawn.

Schreiben von Rik Henderson.