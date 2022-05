Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ein interessantes Gerücht, das seit etwa einem Jahr die Runde macht, besagt, dass Naughty Dog an einem PlayStation 5-Remake des ursprünglichen The Last of Us arbeitet.

Das Spiel würde anscheinend den ersten Titel mit der in Teil II verwendeten Engine aktualisieren und wäre ein weitaus größeres Upgrade als die Remastered-Version, die vor ein paar Jahren für PS4 erschien.

Laut Jeff Grubb von GamesBeat, der sehr zuverlässig ist, wenn es um durchgesickerte Informationen geht, soll das Spiel bis Ende 2022 erscheinen.

Das Remake wurde anscheinend zunächst ausgelagert, bevor Naughty Dog die Entwicklung nach Abschluss der Arbeiten an The Last of Us Part II übernahm, was durchaus Sinn macht.

Jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, an dem fast jeder Leaker auf ein Veröffentlichungsdatum für das Remaster hinweist, das am Ende des Jahres liegt.

Zu diesem Zeitpunkt ist noch nicht klar, inwieweit es sich um eine Neuinterpretation des ersten Spiels handelt. Es könnte sein, dass Naughty Dog lediglich eine optische Aufwertung ohne Änderungen am Gameplay oder am Spieltempo plant, aber es ist durchaus möglich, dass es bei der Veröffentlichung wesentlichere Unterschiede geben wird.

Wann wir ein offizielles Wort über das Projekt hören werden oder ob es definitiv zu erwarten ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls noch offen.

Schreiben von Max Freeman-Mills.