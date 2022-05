Neue Farben für das Cover der PS5-Konsole kommen nächsten Monat auf den Markt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sony hat bestätigt, dass für die PlayStation 5, die im Juni auf den Markt kommt, weitere Farben für die Konsolenhülle geplant sind.

Bei den Farben handelt es sich um vertraute Farben - Starlight Blue, Galactic Purple und Nova Pink wurden direkt von den DualSense-Controllern übernommen, die dieselbe Farbpalette aufweisen. So kannst du deine Konsole an den Controller deiner Wahl anpassen.

Die Hüllen werden in den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg am 17. Juni auf den Markt kommen, in anderen Regionen musst du dich vielleicht noch etwas länger gedulden.

Die farbenfrohen PS5-Konsolenhüllen in Starlight Blue, Galactic Purple und Nova Pink werden ab Juni 2022 in ausgewählten Regionen erhältlich sein: https://t.co/u4yqM3VA2x pic.twitter.com/CKcn2bS2Su- PlayStation (@PlayStation) May 17, 2022

Die Hüllen der PS5 lassen sich ganz einfach abnehmen, und wie zu erwarten, werden diese farbigen Hüllen sowohl für die Disc- als auch für die digitale Version der Konsole erhältlich sein.

Bisher gab es die Hüllen nur in Schwarz und Rot, um die weiße Standardausgabe zu ergänzen, daher ist dies eine willkommene Erweiterung der Reihe. Ob Sony den Spielern jemals die Möglichkeit geben wird, individuelle Cover zu gestalten und zu bestellen, ist allerdings eine andere Frage.

Einige Versionen von Drittanbietern, wie z. B. die Darkplates 2.0 von Dbrand, sind auch für diejenigen erhältlich, die ihrer Konsole einen etwas individuelleren Look verpassen möchten.

Sichere dir unglaubliche Preise für digitale Spiele wie FIFA 22 bei Gamivo von Pocket-lint International Promotion · 18 Kann 2022

Schreiben von Max Freeman-Mills.