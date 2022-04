Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Seit Sony die Erweiterung von PlayStation Plus für Juni angekündigt hat, gab es viele Fragen zu den Spielen, die Teil der Bibliothek mit "bis zu 400" Titeln sein werden.

Einige davon wurden bei der Ankündigung Ende März enthüllt, darunter Marvel's Spider-Man und Spider-Man: Miles Morales, aber außer Mortal Kombat 11 wurden nur wenige andere Spiele von Drittanbietern erwähnt.

Wir haben gehört, dass es im Gegensatz zu Microsofts Pendant, dem Xbox Game Pass, keine Pläne gibt, Day-One-Releases hinzuzufügen.

Nun, laut PlayStation-Chef Jim Ryan müssen wir uns noch etwas gedulden, um das herauszufinden. Er hat jedoch erklärt, dass der Game Pass von allen großen Publishern und vielen anderen unterstützt werden wird: "Ich werde mich da ein wenig bedeckt halten, aber ich kann dir frei heraus sagen, dass wir eine massive Publisher-Beteiligung an diesem Programm haben", antwortete er auf eine entsprechende Frage im Official PlayStation Podcast ( VGC berichtete).

"Wir haben alle großen Namen dabei."

PS Plus wird ab Juni in drei Stufen aufgeteilt, wobei der Cloud-Gaming-Service PlayStation Now in den teuersten Plan integriert wird.

Es wird PS Plus Essentials geben, das im Grunde dasselbe ist wie der bestehende PlayStation Plus-Abonnementservice, und zusätzlich PS Plus Extra und Premium. Sie bieten zusätzliche Vorteile für immer höhere Mitgliedsbeiträge.

Beide beinhalten den Zugriff auf eine Bibliothek mit bis zu 400 klassischen und aktuellen PS5- und PS4-Spielen, wobei die Premium-Mitgliedschaft auch den Zugriff auf die Spiele-Cloud (damit du sie nicht herunterladen musst, wenn du nicht willst) und eine zusätzliche Bibliothek mit PS3-, PS2-, Original-PlayStation- und PSP-Spielen bietet.

Schreiben von Rik Henderson.