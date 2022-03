Sony stellt seine neuen PlayStation Plus-Angebote vor, drei Stufen sind geplant

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sony hat bestätigt, dass sein Abo-Service PlayStation Plus eine völlig neue Struktur erhält. Die Gerüchte, die seit einigen Wochen kursieren, haben sich durch die Ankündigung weitgehend bestätigt.

Der neue Service, der im Juni 2022 eingeführt wird, besteht aus den drei Stufen PlayStation Plus Essential, Extra und Premium, die jeweils etwas mehr kosten, dafür aber einen erweiterten Funktionsumfang bieten.

PlayStation Plus Essential kostet 9,99 $, 8,99 € oder 6,99 £ pro Monat und bietet wie der aktuelle Service Online-Multiplayer und ein paar kostenlose Spiele pro Monat.

PlayStation Plus Extra wird monatlich 14,99 $, 13,99 € oder 10,99 £ kosten und zusätzlich einen Katalog mit rund 400 PS4- und PS5-Spielen enthalten, die heruntergeladen und offline gespielt werden können. Jim Ryan von Sony sagte, dass er nicht davon ausgeht, dass dieser Katalog Erstveröffentlichungen enthalten wird, wenn sie zum ersten Mal erscheinen, sondern dass es sich eher um einen Back-Katalog handelt.

Die letzte Stufe, PlayStation Plus Premium, wird monatlich 17,99 $, 16,99 € oder 13,49 £ kosten und weitere 340 Spiele aus der PS3-, PS2-, PSP- und PlayStation-Ära enthalten. Einige dieser Spiele können heruntergeladen werden, andere sind über Game-Streaming verfügbar.

Damit ist auch das Ende von PlayStation Now eingeläutet, das in die oberste Stufe von PlayStation Plus integriert wird, um das Spiele-Streaming-Angebot aufrechtzuerhalten, und bestehende Nutzer werden zwischen den verschiedenen Mitgliedschaftsarten wechseln.

Dieser Schritt ist das Ergebnis monatelanger Spekulationen und Erwartungen sowie der immer stärker werdenden Konkurrenz durch Microsofts Xbox Game Pass, und die von Sony vorgeschlagenen Dienste sehen wie eine weitaus direktere Antwort auf diese Bedrohung aus.

Alle Mitgliedschaften werden bei Abschluss eines Jahresabonnements gegenüber den monatlichen Tarifen vergünstigt, und dieser Rabatt wird sie sehr nahe an die Preise von Microsoft heranbringen. Es sieht also so aus, als ob es zwei große Spiele in der Stadt geben wird, wenn es um Abonnement-Bibliotheken für Konsolenspiele geht.

