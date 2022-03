Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ein offizieller PlayStation-Blog bestätigt es: Die variable Bildwiederholfrequenz (VRR) wird "in den kommenden Monaten" auf die PS5 kommen - Mitte 2022 werden also alle, die einen kompatiblen Fernseher besitzen, von dieser Funktion profitieren können, die für eine flüssigere, konsistentere Darstellung sorgt.

Was also ist VRR? Es handelt sich um eine HDMI-Technologie, mit der ein Fernseher oder ein anderer Bildschirm seine Bildwiederholfrequenz automatisch (und in Echtzeit) an die von einer kompatiblen Konsole oder einem kompatiblen PC ausgegebene Bildwiederholfrequenz anpassen kann - in diesem Fall an die Flaggschiff-Konsole von Sony.

Sie benötigen also einen HDMI 2.1-Anschluss und einen kompatiblen Fernseher oder Monitor, um von dieser kommenden Funktion der PS5 profitieren zu können. Was du allerdings nicht brauchst, ist ein explizit kompatibles Spiel - die VRR-Funktion der PS5 soll mit jedem Titel aus dem PlayStation-Katalog funktionieren (was du bei visuellen Problemen auch abschalten kannst).

Das ist eine gute Nachricht, denn dadurch werden Tearing und sichtbare Frame-Rate-Probleme, die manchmal auftreten können, reduziert, was zu einem besseren Spielerlebnis beiträgt. Sony PlayStation sagt, dass sich das Gameplay in vielen PS5-Titeln flüssiger anfühlen wird, da Szenen sofort gerendert werden, die Grafiken schärfer aussehen und die Eingabeverzögerung reduziert wird.

Ein genaues Datum, was "in den kommenden Monaten" bedeutet, gibt es nicht, aber wir gehen davon aus, dass die Funktion im Sommer 2022 eingeführt wird. Gerade rechtzeitig, um einen der großen kommenden Hits zu ergattern, kein Zweifel.

Schreiben von Mike Lowe.