(Pocket-lint) - Gran Turismo 7 ist endlich erschienen, und da seit dem letzten nummerierten Teil der PlayStation-Rennspielserie einige Jahre vergangen sind, war es eine tolle Gelegenheit, wieder in die detaillierte Welt der Autoteile und Rennen einzutauchen.

Das Spiel verfügt zwar über ein ziemlich effektives Einstiegssystem, das dich mit einer langsamen Auflistung der Autos, die du kaufen und verdienen kannst, und der Rennen, an denen du teilnehmen kannst, behutsam an das Spiel heranführt, aber es gibt immer noch so viele verschiedene Teile, dass man sich daran gewöhnen muss. Hier sind einige Tipps, um das Beste aus Ihren ersten Stunden mit GT7 herauszuholen.

Wenn Sie GT7 starten, werden Ihnen verschiedene Unterstützungsstufen angeboten, und nur die höchste Stufe erlaubt es Ihnen, selbst zu bremsen - bei den anderen beiden ist die automatische Bremsung standardmäßig aktiviert. Dies kann geändert werden, bevor du dein erstes Rennen startest, und wir empfehlen, es zumindest ohne diese Funktion zu versuchen.

Die Fähigkeit, selbst zu bremsen, ist der Schlüssel zu schnelleren Zeiten, wie Ihnen das Spiel im weiteren Verlauf erklären wird, daher ist es ein großer Schritt, zu lernen, ohne diese Funktion zu fahren. Wenn du sie bisher problemlos benutzt hast, ist das natürlich kein Problem, aber wir empfehlen dir wirklich, es ohne sie zu versuchen.

Nach deinen ersten Rennen im Spiel erhältst du Zugang zum Lizenzzentrum, einem Ort im Spiel, an dem du kurze Herausforderungen absolvieren kannst, um dir mehrere Lizenzen zu verdienen, die deine Fahrkünste unter Beweis stellen. Das ist im Grunde eine Art Fahrschule für Rennwagen, und obwohl es langsam anfängt, lohnt es sich, durchzuhalten.

Zum einen erhältst du mit jeder abgeschlossenen Lizenz ein nettes Geschenkauto, mit dem du spielen kannst, aber die Herausforderungen helfen dir wirklich, die Rennmechanik schneller zu lernen. Zumindest auf PlayStation 5 sind die Ladezeiten so kurz, dass es ein Kinderspiel ist, sie zu absolvieren und zu wiederholen.

GT7 führt das Cafe ein, einen neuen Ort auf der Karte, der sozusagen die Hauptquestlinie des Spiels darstellt. Sie können jederzeit dorthin gehen, um ein Menübuch abzuholen, das Ihnen ein paar Ziele vorgibt, die Sie erfüllen müssen, und dorthin zurückkehren, wenn Sie die richtigen Kästchen angekreuzt haben.

Das kann das Tunen eines Autos oder das Erreichen einiger Podiumsplätze sein, aber so oder so wird es dir helfen, deine Autosammlung zu vergrößern, und es wird dir auch einen nützlichen Fokus geben, wenn du anfängst. Es gibt auch Charaktere, mit denen du dich unterhalten kannst, und jeder von ihnen bietet ein paar nette Autotrivia, so dass es eine tolle Möglichkeit ist, deine Zeit im Spiel zu verbringen.

Wenn du in Gran Turismo 7 ein sauberes Rennen fährst, d. h. ohne Unfälle oder Kontakt mit anderen Autos, erhältst du einen satten 50-Prozent-Bonus in den Credits, die am Ende vergeben werden. Das bedeutet, dass es oft besser ist, ein sauberes Rennen zu fahren und Zweiter zu werden, als sich den ersten Platz zu schnappen, anders als in einem eher ruhigen Rennspiel wie Forza Horizon 5.

In der Regel ist ein sauberes Rennen auf lange Sicht lohnender als ein Überholmanöver auf der Strecke. Außerdem musst du dich mehr anstrengen, um deine Überholmanöver richtig zu timen und zu vermeiden, dass du von der Strecke abkippst, also empfehlen wir dir, alle Arcade-Sensibilitäten abzulegen und wie im richtigen Leben zu fahren.

Sobald du es nach ein paar Rennen freigeschaltet hast, kannst du Brand Central besuchen, einen Ausstellungsraum, in dem du neue Autos kaufen kannst, die 2001 oder später hergestellt wurden. Auch wenn du für eine Weile kein Geld haben wirst, um einen Supersportwagen zu kaufen, empfehlen wir dir, dich dort umzusehen.

Ein Teil der Freude an Gran Turismo besteht darin, sich die perfekt nachgebildeten Spitzenautos anzusehen, und hier kannst du die Autos deiner Träume in prächtiger hoher Auflösung sehen. Sie sehen atemberaubend aus, du kannst sie in herrlichen Fotoszenen sehen, ohne sie kaufen zu müssen, und es ist eine tolle Möglichkeit, dich daran zu erinnern, welche Art von Fahrzeugen du nach einiger Zeit im Spiel fahren kannst.

GT7 bietet zwar nicht Dutzende von verschiedenen Kameraansichten, sondern nur fünf, aber wir empfehlen, dass Sie zu Beginn des Spiels ein wenig zwischen ihnen hin- und herwechseln und versuchen, mit ihnen zu fahren, um herauszufinden, welche Ihnen am besten gefällt. Für uns fühlt sich zum Beispiel die Cockpit-Kamera immer am bodenständigsten und realistischsten an.

Allerdings bietet die Verfolgungskamera hinter dem Auto den besten Blick auf die Umgebung und bringt die Grafik des Spiels am besten zur Geltung - wenn du also mehr Wert auf eine visuelle Präsentation legst, ist das eine tolle Option. Egal, was dir am besten gefällt, du solltest sie auf jeden Fall alle ausprobieren.

Schreiben von Max Freeman-Mills.