So verbinden Sie Ihre PS5 mit 5-GHz-WLAN

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die PlayStation 5 ist ein absolutes Biest von einer Spielkonsole, mit einer großen Auswahl an hervorragenden Spielen, einige exklusiv und andere nicht, die ihre Leistung voll ausschöpfen. Trotz all der Spezifikationen der nächsten Generation, die zum Tragen kommen, könnte es jedoch durch Ihr eigenes Setup eingeschränkt werden.

Wenn Ihr Wi-Fi-Router sowohl 2,4 GHz als auch 5 GHz ausgibt, sollten Sie sicherstellen, dass Ihre Konsole die größere Bandbreite bei einer 5-GHz-Verbindung optimal nutzen kann, aber die PS5 entscheidet sich möglicherweise für eine Verbindung mit der niedrigeren Spezifikation Möglichkeit. So stellen Sie sicher, dass nach dem richtigen Netzwerk gesucht wird.

Die gute Nachricht ist, dass es sich um einen einfachen Prozess handelt, also befolgen Sie einfach die unten aufgeführten Schritte.

Navigieren Sie auf Ihrer PS5 zum Einstellungsmenü Wählen Sie Netzwerk, um die Netzwerkeinstellungen einzugeben Klicken Sie auf Einstellungen und wählen Sie dann Internetverbindung einrichten Warten Sie, bis der Scan beendet ist, und drücken Sie dann die Optionstaste auf Ihrem Controller Wählen Sie im angezeigten Dropdown-Menü unter Wi-Fi-Frequenzbänder 5 GHz aus

Das sollte dazu führen, dass Ihre PS5 nur 5-GHz-Netzwerkbänder als Verbindungsoptionen in Betracht zieht, was sie wiederum auf das schnellste Ihrer Heimnetzwerke beschränken sollte, vorausgesetzt, Sie haben eines eingerichtet. Dies sollte die potenziellen Geschwindigkeiten, die die Konsole nutzen kann, massiv steigern und zu mehr Stabilität und selteneren Verbindungsproblemen in Online-Spielen führen.

Sobald Sie den Vorgang abgeschlossen haben, sollten Sie ihm ein paar Minuten Zeit geben, um zu überprüfen, ob alles funktioniert. Wenn die Änderung nicht gespeichert wurde, starten Sie Ihre PS5 neu und prüfen Sie, ob das funktioniert.

Schreiben von Max Freeman-Mills.