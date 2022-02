Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Bei der Veröffentlichung der PS4 Pro im Jahr 2016 ließ Sony wohl den Geist aus der Flasche, wenn es darum ging, eine Konsole in der Mitte ihres Lebenszyklus zu aktualisieren, ohne das neue Produkt als eine vollständige Weiterentwicklung der neuen Generation zu bezeichnen.

Jetzt, da die PS5 schon eine Weile draußen ist, ist es kaum ein großer Sprung anzunehmen, dass sie irgendwann auch ein kleines oder großes Upgrade erhalten könnte, ohne dass Sony das Bedürfnis verspürt, eine vollwertige PlayStation 6 für a anzukündigen lange Weile. Hier sind alle Gerüchte und Details, die wir darüber wissen, was in Bezug auf eine PS5 Pro auf den Markt kommen könnte.

squirrel_widget_2679939

Der größte Faktor bei einer potenziellen PS5 Pro für viele Menschen wird der Preis sein, den Sony damit anbringt – da die PS5 mit 450 £ oder 499 $ immer noch so schwer zu bekommen ist, könnte es schwierig werden, wenn die PS5 Pro irgendwann zu einem höheren Preis erscheint um mehr Geld dafür zu rechtfertigen.

Nehmen wir die Konsolengeneration der PS4 als unser Beispiel: Die PS4 Pro lag konstant bei etwa 100 £ oder 100 $ mehr als die Basis-PS4, auch wenn diese Preise stetig gesenkt wurden, um den Blickwinkel beizubehalten, dass sie die leistungsstärkste und mehr ist Premium-Option.

Zum Zeitpunkt des Starts hatte die ursprüngliche PS4 jedoch einen niedrigeren Preis, daher gehen wir davon aus, dass Sony dem gleichen Weg folgen und die PS5 Pro zum genau gleichen Preis wie die PS5 herausbringen könnte, während das Basismodell billiger wird.

Wann genau dies passieren könnte, ist ein langer Weg, aber wir können ehrlich gesagt nicht sehen, dass es vor Ende 2023 in die Regale kommt. Angesichts der enormen Materialknappheit, mit der Sony arbeitet, kann Sony immer noch nicht genug PS5 herstellen, um die Nachfrage zu befriedigen. Ob es so schnell mit einem neuen Modell das Wasser trüben will, ist unklar.

Als die PS5 zum ersten Mal vorgestellt wurde, war ihr Design sofort ein Gesprächsthema, ganz in Weiß und Schwarz, und diese großen Flügelspitzen machen sie zu einer noch imposanteren Installation auf jedem Fernsehständer oder jeder Arbeitsplatte, auf die Sie sie stellen.

Das gilt sowohl für die Standardversion als auch für die digitale Ausgabe, die das Laufwerk für diejenigen wegschneidet, die es nicht wollen oder brauchen. Es wirft jedoch eine interessante Frage zur nächsten Version der PS5 auf – wird sie in derselben Ästhetik bleiben?

Basierend auf dem Präzedenzfall der PS4 Pro denken wir, dass es ziemlich ähnlich bleiben sollte, aber wir sind gespannt, ob es größer wird, da die PS5 bereits ziemlich groß ist, oder ob es tatsächlich gelingt, noch mehr Leistung hineinzuquetschen einen kleineren Rahmen.

Die PS5 ist ein Kraftpaket einer Konsole, wie aus den bisher gehosteten Exklusivtiteln hervorgeht, mit grafischen Highlights in Form von Demon’s Souls , Ratchet & Clank Rift Apart und mehr.

Als die PS4 Pro veröffentlicht wurde, hatte sie ein ziemlich klares Verkaufsargument in Form ihrer 4K-Fähigkeiten, was eine Auflösung war, mit der die Basis-PS4 einfach nicht fertig werden konnte.

Diese Art von einfachem Alleinstellungsmerkmal ist für eine PS5 Pro nicht so offensichtlich verfügbar, aber selbst so früh in ihrem Zyklus kann man erkennen, dass die Ausgabe in 4K mit grafischen Schnörkeln wie Raytracing eine echte Belastung für die PS5 ist, genau wie für die Xbox Series X.

8K-Fernseher beginnen sich ein wenig zu verbreiten, daher ist es möglich, dass echte 8K-Unterstützung für Spiele auf der Speisekarte stehen könnte, aber wir vermuten, dass die Technologie immer noch zu kostenintensiv ist, um sich für Sony in den nächsten ein oder zwei Jahren zu lohnen.

Stattdessen könnte Sony den Ansatz iterativerer Verbesserungen verfolgen, wie z. B. ein Upgrade der CPU der Konsole und eine Erhöhung des etwas kleinen Speichers (derzeit 825 GB).

Wir wissen auch nicht, ob eine PS5 Pro in zwei Editionen erhältlich wäre, eine mit und eine ohne Laufwerk, wie es die Standard-PS5 hat - es könnte sein, dass das Laufwerk am Premium-Ende des Marktes einfach weiter verbreitet ist als Teil des Gesamtpakets akzeptiert.

Sichere dir unglaubliche Preise für digitale Spiele wie FIFA 22 bei Gamivo von Pocket-lint International Promotion · 13 Oktober 2021 Dieser brillante Laden bietet digitale Schlüssel für die größten Spiele zum Verkauf an.

Schreiben von Max Freeman-Mills.