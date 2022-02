Sonys Gran Turismo Sophy ist eine KI, die die besten menschlichen Spieler schlagen kann

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sony und Polyphony Digital haben enthüllt, was sie einen Durchbruch in der Gaming-KI nennen – Gran Turismo Sophy, eine künstliche Intelligenz, die Gran Turismo erfolgreich gemeistert hat, bis zu dem Punkt, an dem sie lernen kann, in zwei Wochen besser zu spielen als menschliche Spieler.

Beim Spielen des letzten Gran Turismo-Spiels, Gran Turismo Sport auf der PlayStation 4, musste die KI lernen, nicht nur mit der Physik der von ihr gefahrenen Autos umzugehen, sondern auch mit den Streckenbedingungen, Renntaktiken und Strafen auf der Grundlage von Verstößen wie Stößen und Ecke schneiden.

Die KI hatte schon Rennen gegen die Besten der Besten in der Wettbewerbsszene von Gran Turismo und konnte am zweiten Renntag die Konkurrenz absolut schlagen, indem sie mit den besten Rundenzeiten und Top-Platzierungen davonkam.

Dies ist sowohl ein wissenschaftlicher als auch ein spielerischer Durchbruch, wie die heute in der Zeitschrift Nature veröffentlichten Forschungsergebnisse belegen, aber das Ziel ist dennoch sicherzustellen, dass diese KI-Entwicklung dazu beitragen kann, glaubwürdigere und herausforderndere KI-Gegner aufzubauen kommende Gran Turismo-Spiele.

Es sieht so aus, als ob dies nicht rechtzeitig herausgekommen ist, um es in Gran Turismo 7 zu integrieren, das Anfang März erscheint, aber eine Videopräsentation, an der wir teilgenommen haben, bestätigte, dass Polyphony Digital beabsichtigt, die KI in einer Nachveröffentlichung auf GT7 zu bringen aktualisieren.

Weitere Informationen zu Gran Turismo Sophy finden Sie auf der offiziellen Website des Projekts.

Schreiben von Max Freeman-Mills.