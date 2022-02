Sony kämpft immer noch damit, genügend PS5-Konsolen herzustellen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Probleme, mit denen Sony und Microsoft bei der Herstellung ihrer neuesten Konsolen konfrontiert sind, sind gut dokumentiert, aber neue Verkaufsschätzungen von Sony haben bestätigt, dass die Probleme nirgendwohin führen.

In seinem letzten Ergebnisbericht bestätigte es, dass es 17,3 Millionen Einheiten der PS5 verkauft hat, eine gesunde Zahl, die immer noch 3,3 Millionen hinter den riesigen 20,2 Millionen liegt, die die PS4 zum gleichen Zeitpunkt auf dem Markt verkauft hatte. Da die Nachfrage immer noch stark ansteigt, ist es ein Angebotsproblem, das den Mangel verursacht hat.

Die dennoch starken Verkäufe bedeuten, dass Sony seinen Betriebsgewinn immer noch um 12 % steigern konnte, aber Geldverluste bei jeder Konsole führten dazu, dass seine Gaming-Einnahmen tatsächlich leicht schrumpften. Tatsache ist, dass die Komponentenknappheit, die den Mangel an verkauften Einheiten verursacht, wahrscheinlich anhalten wird.

Die PlayStation 5 wurde laut Sony bis zum 31. Dezember 2021 in 17,3 Millionen Einheiten verkauft.



Dies steht im Vergleich zu 20,2 Millionen für PlayStation 4 im gleichen Zeitraum, wenn der Start ausgerichtet ist



PS5 hat mit erheblichen Versorgungsproblemen zu kämpfen. Es konnte trotz Nachfrage nicht mit PS4 mithalten pic.twitter.com/Nz60oElCyK – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 2. Februar 2022

Daher hat Sony seine Schätzung, wie viele PS5-Konsolen es im nächsten Geschäftsjahr verkaufen wird, auf 11,5 Millionen reduziert, wo zuvor 14,8 Millionen angestrebt wurden. Das wird Investoren und diejenigen, die immer noch versuchen, eine PS5 zum UVP gleichermaßen zu finden, enttäuschen.

In einem weiteren interessanten Leckerbissen gab Sony an, dass es anstrebt, bis 2026 10 Live-Service-Spiele auf PlayStation zu veröffentlichen, was signalisiert, wie stark es beabsichtigt, auf den Markt zu kommen. Welche Rolle Destiny 2 in diesem Prozess spielt, da es gerade Bungie gekauft hat , bleibt abzuwarten.

Schreiben von Max Freeman-Mills.