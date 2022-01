Das Erscheinungsdatum von PS5 Cyberpunk 2077 könnte nahe sein

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Start von Cyberpunk 2077 Ende 2020 war fast katastrophal, dank der ziemlich grausamen Leistung, die das Spiel auf den damaligen Konsolen der aktuellen Generation, PS4 und Xbox One, erzielte.

Sogar auf PlayStation 5 und Xbox Series X hatte das Spiel eine Vielzahl von Fehlern und Problemen, als es herauskam, und obwohl Fixes in Scharen kamen, ist eine vollständige Veröffentlichung der nächsten Generation für das Spiel mit besserer Leistung und hochwertigerer Grafik lange her in der Pipeline gewesen.

Ende 2021 wurde dies auf 2022 verschoben, und jetzt haben wir einen Hinweis darauf, dass zumindest die PS5-Version dank @PlaystationSize – einem Twitter-Konto, das bevorstehende Spieldateien im PlayStation Network überwacht und Berichte – sehr bald herauskommen könnte ihre Dateigrößen.

Der Kontoinhaber geht davon aus, dass die native PS5-Version Mitte Februar oder Anfang März dieses Jahres erscheinen wird, und fügte die Grafik hinzu, die Sie oben sehen können, bei der es sich um ein neues Stück Marketingmaterial handelt, das darauf hinweist, dass neue Dateien gefunden wurden, um diese Behauptung zu untermauern.

Das stimmt mit der Prognose des Entwicklers CD Projekt Red für einen Start im ersten Quartal im Jahr 2022 überein, und ein kürzlich durchgeführter Investorenaufruf für das Unternehmen bestätigte, dass die Version auf dem richtigen Weg sein sollte, um ihren Zeitplan einzuhalten, ebenso wie die Next-Gen-Version von The Witcher 3, die befindet sich in der Entwicklung und strebt eine Markteinführung im zweiten Quartal an.

Ob die Iteration der nächsten Generation von Cyberpunk 2077 stabil und hübsch genug ist, um für diejenigen von uns, die die Fehler beim ersten Mal nicht überwinden konnten, ein Wiedereintauchen zu rechtfertigen, bleibt abzuwarten, aber es hört sich so an, als würden wir die Chance dazu bekommen probiere es bald mal aus.

Schreiben von Max Freeman-Mills.