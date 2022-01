Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Call of Duty-Fans, die eine PlayStation 4 oder PS5 besitzen, waren in den letzten Wochen in der Schwebe, nachdem bekannt wurde, dass Xbox Activision im Wert von 69 Milliarden US-Dollar gekauft hat.

Jetzt gibt es einen Hoffnungsschimmer – oder zumindest eine vorübergehende Atempause. Der zuverlässige Bloomberg-Reporter Jason Schreier hat Quellen zitiert, die mit dem riesigen Gaming-Deal vertraut sind, um zu verdeutlichen, was dies für die nächsten COD-Spiele auf PlayStation bedeutet.

Laut seinen Quellen werden die nächsten drei großen COD-Veröffentlichungen weiterhin mindestens auf PlayStation veröffentlicht, darunter die unbenannten Hauptspiele in den Jahren 2022 und 2023 sowie eine neue zweite Iteration des erfolgreichen Free-to-Play-Titels Warzone voraussichtlich 2023.

Ob Xbox an diesen Veröffentlichungsdaten festhält, die Schätzungen basierend auf dem Veröffentlichungsmuster von COD in den letzten Jahren sind, ist nicht garantiert, aber im Moment können Sie davon ausgehen, dass Activision unter diesem Eindruck weitermachen wird.

Wenn dies die einzigen Spiele sind, die von irgendeiner Art von Vereinbarung zwischen Activision und PlayStation abgedeckt sind, ist die andere offensichtliche Frage, was mit nachfolgenden Call of Duty-Titeln geschieht, die in keinem Vertrag enthalten sind.

Hatte diese Woche gute Gespräche mit Führungskräften bei Sony. Ich habe unsere Absicht bekräftigt, alle bestehenden Vereinbarungen nach der Übernahme von Activision Blizzard einzuhalten, und unseren Wunsch, Call of Duty auf PlayStation zu behalten. Sony ist ein wichtiger Teil unserer Branche und wir schätzen unsere Beziehung. – Phil Spencer (@XboxP3) 20. Januar 2022

Während der obige Tweet von Phil Spencer darauf hindeutet, dass COD langfristig auf PlayStation fortgesetzt werden könnte, ist es auch durchaus möglich (wenn nicht wahrscheinlich), dass er sich auf die Spiele bezieht, über die Schreier berichtet hat, und dass das Schicksal von Titeln weiter unten auf der Linie bestehen bleibt in den strategischen Händen von Xbox.

