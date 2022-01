Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sony hat bestätigt, dass sein Angebot an Geschenkkarten für PlayStation Now bald durcheinander gebracht wird, was zu Spekulationen führt, dass der Xbox Game Pass- Rivale des Unternehmens inbound ist.

Nach ersten Hinweisen – die erstmals von VentureBeat gemeldet wurden –, dass physische Geschenkkarten die Geschäfte in Großbritannien verlassen würden, hat der Spieleriese seitdem die folgende Erklärung abgegeben, die darauf hindeutet, dass die Änderung alle Märkte betreffen wird.

„Wir gehen weltweit von PlayStation Now-Geschenkkarten über und konzentrieren uns auf unsere aktuellen PlayStation-Geschenkkarten mit Bargeld, die für PlayStation Now eingelöst werden können“, sagte Sony.

Laut der durchgesickerten Nachricht, die beim britischen Einzelhändler Game die Runde macht, haben Geschäfte anscheinend bis zum 19. Januar Zeit, um Karten aus den Geschäften zu entfernen – obwohl unklar ist, ob verschiedene Regionen unterschiedlichen Anweisungen unterliegen.

In jedem Fall haben die Pläne dem Bloomberg-Bericht vom Dezember neuen Auftrieb gegeben, der darauf hindeutete, dass das Unternehmen PlayStation Now (den Dienst, der es Abonnenten ermöglicht, PS2-, PS3- und PS4-Spiele auf ihrem PC, PS5 oder PS4 zu spielen) zusammenführen, und PlayStation Plus (das Abonnement, das für Online-Spiele erforderlich ist).

Es heißt, dass der Name PS Plus in einem solchen Fall beibehalten würde, obwohl drei Stufen eingeführt würden, um PS Now im Wesentlichen zu ersetzen und Abonnementangebote für Benutzer zu vereinfachen.

Da die physische Präsenz von PS Now nun von Sony bestätigt wurde, ist es natürlich möglich, dass dies ein Schritt auf dem Weg zur Verschmelzung der beiden Dienste ist.

Obwohl sich alles auf dem Papier summiert, ist es jedoch auch wichtig zu beachten, dass es keine Garantien gibt, dass die beiden Züge zusammenhängen.

Wir werden nach weiteren Gerüchten und Geflüster im Zusammenhang mit diesem Ausschau halten.

Schreiben von Conor Allison.