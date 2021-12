Fall Guys wird möglicherweise bald eine native PS5-Version erhalten

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Als es im Jahr 2020 auf den Markt kam, war Fall Guys ein voller Erfolg, der dank seiner Popularität auf Twitch Fans anzog. Die Aufregung für das Spiel hat seitdem etwas nachgelassen, aber es ist immer noch ziemlich beliebt.

Fall Guys hat es geschafft, Rekorde zu brechen, weil es das am häufigsten heruntergeladene Spiel auf PlayStation 4 war, als es über PS Plus kostenlos war. Und dank der Abwärtskompatibilität der Konsole kann es auf PlayStation 5 gespielt werden. Dies profitiert auch von der Game Boost-Funktion der Konsole.

Das Spiel könnte jedoch bald besser werden. Eine kürzliche Entdeckung zeigt, dass Fall Guys der PS5-Datenbank hinzugefügt wurde, was darauf hindeutet, dass eine native Version des Spiels kommt.

Die Entdeckung wurde von @PlayStationSize gemacht, einem Konto, das neue Spiele verfolgt, die auf die Konsole kommen. Dieser Bericht über das Auffinden einer Beta-Version des Spiels in der Datenbank, was darauf hindeutet, dass eine native Edition auf dem Weg ist.

Fall Guys: Ultimate Knockout (BETA) PS5-Version zur Datenbank hinzugefügt, sieht aus wie PS5 Native Version on The Way.



#FallGuysUltimateKnockout #PS5 pic.twitter.com/g7JjxHc1dI