Sony stellt benutzerdefinierte Cover für die PS5 vor, neue DualSense-Farben

(Pocket-lint) - Sony hat maßgeschneiderte Cover für die PlayStation 5 vorgestellt, nachdem monatelang spekuliert wurde, dass es an einer eigenen Antwort auf Cover-Optionen von Drittanbietern wie Dbrands Darkplates 2.0 arbeitet

Die Cover werden am 21. Januar 2022 erhältlich sein, zunächst jedoch nur in Schwarz und Rot, und in fünf neuen Farben, also insgesamt sechs Optionen inklusive der standardmäßigen weißen Optik der Konsole. Diese Farben heißen offiziell Nova Pink, Starlight Blue, Galactic Purple, Cosmic Red und Midnight Black.

Das Austauschen von Covern auf einer PS5 ist eine ziemlich einfache Angelegenheit, sodass diese von denen, die sich dafür entscheiden, sie abholen möchten, leicht auf ihren Konsolen hinzugefügt werden können, und Sony hat auch neue DualSense-Modelle vorgestellt, die bedeuten, dass Sie sowohl Cover als auch Controller aufnehmen können all diese Farben.

Der Preis der Cover scheint in den USA bei 55 US-Dollar zu liegen, wobei der Preis in Großbritannien bestätigt werden muss – etwas, das wahrscheinlich ein entscheidender Faktor dafür ist, ob die Leute glauben, dass es sich lohnt, das Aussehen ihrer Konsole entsprechend ihrer Inneneinrichtung oder ihrer zu ändern Geschmack.

Wir sind jedoch immer ein Fan von mehr Optionen und gehen davon aus, dass Sony irgendwann damit beginnen wird, die Konsole selbst mit den verschiedenen Faceplates zu verkaufen, damit Sie nicht ein Ersatzset aufbewahren müssen, wenn Sie dies tun Lust auf eines dieser neuen Cover.