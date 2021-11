Die Lagerknappheit der PS5 könnte noch schmerzhafter werden

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es ist nicht zu leugnen, wie erfolgreich die PlayStation 5 in ihrem ersten Jahr war. Bis heute wurden mehr als 13 Millionen Einheiten ausgeliefert, was sie zur am schnellsten verkauften Spielekonsole aller Zeiten macht.

Allerdings war die Tatsache, dass die Verbraucher tatsächlich eines in die Hände bekamen, eine weniger glückliche Geschichte. Scalping war ein echtes Problem, da Online-Einzelhandelsbestände oft in die Hände von Wiederverkäufern und nicht von Fans gelangen.

Dies und eine weltweite Chipknappheit haben dazu geführt, dass die Nachfrage die Lagerbestände bei weitem überstiegen hat.

Leider scheint dies so zu bleiben, wenn die PS5 in ihr zweites Jahr geht. Ein Bloomberg- Bericht behauptet, Sony habe seinen Produktionsausblick für das im März endende Geschäftsjahr revidieren müssen – und nicht nach oben.

Nachdem es zuvor 16 Millionen Einheiten ins Visier genommen hatte, gaben "mit dem Betrieb vertraute Personen" bekannt, dass es sich aufgrund der Chipkrise mit einer Million weniger begnügen muss.

Und wenn man sich anschaut, wie viele bereits ausgeliefert wurden, dann kommen zu Weihnachten und in den ersten Monaten des Jahres 2022 nur noch rund eine Million weitere Einheiten auf den Weltmarkt.

Nicht nur Sony ist nicht in der Lage, seine ursprünglichen Ziele zu erreichen, Nintendo warnte kürzlich davor, dass Switch-Einheiten knapp werden könnten, nachdem seine Produktionsprognosen um 1,5 Millionen Konsolen gekürzt wurden. Und während Microsoft selten über Zahlen spricht, ist seine Xbox Series X-Maschine nicht einfacher zu bekommen.

Grundsätzlich könnten es zu Weihnachten traditionelle Walnüsse und Mandarinen in Strümpfen sein, fürchten wir.