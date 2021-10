God of War kommt 2022 auf den PC

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - God of War, das Spiel des Jahres 2018 für viele Leute und eines der berühmtesten Exklusivprodukte, das PlayStation jemals für seine Konsolen veröffentlicht hat, kommt 2022 auf den PC.

Eine Store-Seite für das Spiel wurde auf Steam live geschaltet , bevor sie von Sony selbst bestätigt wurde , sodass Benutzer es vor dem Veröffentlichungsdatum am 14. Januar 2022 für 39,99 £ oder 49,99 $ vorbestellen können was bisher Konsolenexklusiv für den PC war.

Das Spiel schließt sich anderen wie Horizon Zero Dawn und Days Gone aus den letzten Monaten an und wird nur dazu dienen, das Publikum der Serie vor dem Erscheinen von God of War Ragnarök , einer direkten Fortsetzung, später im Jahr 2022, zu erweitern.

Der Neustart von 2018 spielt den spartanischen Antihelden Kratos, der den Tod seiner Frau betrauert und seinen Sohn Atreus auf eine spektakuläre Reise mitnimmt, und wurde nicht nur für sein actionreiches Gameplay, sondern auch für die Zärtlichkeit gelobt, mit der es eine zuvor vereinfachende behandelte Held.

Das Spiel hat einen Patch erhalten, um höhere Bildraten und Auflösungen auf PlayStation 5 freizuschalten, aber seine Erscheinung auf dem PC wird den Spielern mehr Kontrolle über das Aussehen geben als je zuvor und die grafischen Einstellungen auf das Maximum bringen.

Es wird Unterstützung für Nvidias DLSS- Funktion geben, zusammen mit 21:9-Ultra-Widescreen-Unterstützung und anderen grafischen Optionen, die es noch beeindruckender aussehen lassen sollten, als es bereits ist.