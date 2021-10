Dbrand stellt den Verkauf von PS5 Darkplates ein – stellt Sony seine eigenen her?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Dbrand (was Sie vielleicht an einer langjährigen Partnerschaft mit YouTuber MKBHD erkennen können) sorgte vor fast einem Jahr für Furore, als es nach dem Start der PlayStation 5 das so genannte Darkplates veröffentlichte.

Diese schwarzen Faceplates ersetzten die eigenen weißen Versionen der PS5, die leicht abgesteckt werden können, um ihr einen völlig anderen und sehr gefragten Look zu verleihen. Darkplates flogen aus den Regalen und waren oft vergriffen, doch jetzt scheint Sony genug zu haben.

Angesichts der Tatsache, dass Dbrand Nachrichten versenkt hatte, in denen Sony aufgefordert wurde, uns wegen seines Marketings für Darkplates zu "versuchen und zu verklagen", ist hier ein wenig Ironie gemischt, aber Dbrand protestiert lautstark, dass die Unterlassung, die ihm erteilt wurde, unfair ist.

Zum einen argumentiert es, dass die Möglichkeit, neue Faceplates von Drittanbietern auszuwählen, im Rahmen des Reparaturrechts erlaubt sein sollte, und es heißt auch, dass sich die Formsymbole, mit denen das Innere seiner Darkplates geschichtet wurde, von denen von Sony unterscheiden.

Ein langer Post auf Reddit erklärt die vollständige Position und die Einwände des Unternehmens, obwohl es mit der Einschränkung verbunden ist, dass die Platten bereits nicht verfügbar sind, sodass es eindeutig eine laute und verärgerte Niederlage einräumt.

Ein Teil seiner Wut beruht auf dem von vielen geteilten Verdacht, dass angesichts der Veröffentlichung von schwarzen Versionen des Dualsense-Controllers und des Pulse 3D-Headsets durch Sony eine schwarze PS5 vor der Tür stehen könnte, was ein klares Motiv für das Töten von Darkplates nach so vielen Monaten ergibt .

Ob dies geschieht, bleibt abzuwarten, aber im Moment verkauft Dbrand wieder Skins und Wraps für die Konsole, anstatt vollständige Ersatzteile. Das lässt jedoch immer noch viele Optionen, wenn Sie ein anderes Erscheinungsbild wünschen.

