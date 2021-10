Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Berichten zufolge befindet sich Sony in Gesprächen mit Taiwans TSMC über den Bau einer gemeinsamen Chip-Fertigungsanlage in Japan.

Das Unternehmen mit Sitz in Kumamoto, Südjapan, wird Silizium für Autos, Kameras und viele andere Produkte herstellen, einschließlich möglicher zukünftiger PlayStation- Konsolen und Sony-Fernseher . Die japanische Regierung soll auch bereit sein, in das Projekt zu investieren, das schätzungsweise 800 Milliarden Yen (5,19 Milliarden Pfund) kosten wird.

Machen Sie sich jedoch keine Hoffnungen, dass es dazu beiträgt, mehrPlayStation 5 in die Regale zu bringen. Die Anlage wird frühestens 2024 betriebsbereit sein.

Nikkei (via Reuters ) behauptet, dass TSMC – bereits der weltweit größte Drittanbieter-Chiphersteller – bereits Pläne erwägt, nach Japan zu expandieren. Es liefert derzeit Chips an Apple, Mediatek und Nvidia, sodass die Zusammenarbeit mit Sony ein großer Coup für den japanischen Consumer-Tech-Riesen sein wird.

Reuters berichtet, dass sich weder TSMC noch Sony dazu geäußert haben. Angesichts der aktuellen globalen Chipknappheit und der Unsicherheit über Chinas Pläne zur Kontrolle Taiwans ist die Fabrik jedoch sehr sinnvoll.

Chip-Engpässe wurden für PlayStation 5-Aktienprobleme verantwortlich gemacht. Die Konsole war jedoch auch die am schnellsten verkaufte in der Geschichte von Sony – die Nachfrage war also viel höher als je zuvor.