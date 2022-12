Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Insomniac Games ist eindeutig ein sicheres Paar - ihre Arbeit mit der Spider-Man-Franchise auf PS4 und PS5 hat ihnen das Vertrauen von Marvel eingebracht, so wie es aussieht.

Nach dem überragenden Erfolg von Marvel's Spider-Man und dem eigenständigen Miles-Morales-Spiel ist nun eine vollständige Fortsetzung auf dem Weg: Marvel's Spider-Man 2. Hier sind alle wichtigen Details, die du wissen musst.

Marvel's Spider-Man 2-Trailer und Veröffentlichungstermin

Sony begeisterte die Welt, als es den oben gezeigten Trailer für das nächste Spider-Man-Spiel während seines Showcase-Events im September 2021 veröffentlichte, eine Ankündigung, die relativ überraschend kam (so sehr wir auch davon ausgingen, dass es eine Fortsetzung geben würde).

Im Gegensatz zu einigen anderen Trailern dieses Events konnten wir auch einen Zeitrahmen vorhersehen - er endet mit dem Datum 2023.

Im Dezember 2022 folgte dann ein Blogpost von PlayStation, in dem bestätigt wurde, dass das Spiel im Herbst 2023 erscheinen soll.

Marvel's Spider-Man 2-Plattformen

Während das Spiel im Rahmen eines Streams für die PS5 vorgestellt wurde, waren einige andere Titel, die gezeigt wurden, auch für die PS4 bestimmt, und zwar als Cross-Gen-Titel. Bisher sieht es so aus, als ob Spider-Man 2 nicht dazu gehören wird - es wurde als Exklusivtitel für die Next-Gen-Konsole angekündigt.

Wenn man bedenkt, dass Miles Morales bis kurz vor der Veröffentlichung genauso klang, als die PS4-Version bestätigt wurde, würden wir nicht gerade vor Überraschung sterben, wenn sich herausstellen würde, dass Spider-Man 2 seinen Weg auch in einer grafisch weniger beeindruckenden Weise auf die ältere Hardware finden wird.

Marvel's Spider-Man 2 Geschichte

Der obige Teaser-Trailer ist ziemlich kurz, aber er reicht aus, um ein paar wichtige Fakten über die Geschichte des Spiels zu vermitteln. Wie das Ende von Miles Morales deutlich gemacht hat, gibt es jetzt zwei Spider-Men in New York City - Miles und Peter Parker arbeiten zusammen, um Bedrohungen abzuwehren.

Das ist auch gut so, denn der Trailer verrät auch, dass Venom, einer von Spideys furchterregendsten Widersachern, mit von der Partie ist. Man könnte annehmen, dass der Symbiont ein Bösewicht ist, den es zu besiegen gilt, aber das können wir nicht mit Sicherheit sagen.

Immerhin macht der Voice-Over des Trailers deutlich, dass Venom versucht, denjenigen zu besiegen, der spricht, genau wie Spider-Man es vielleicht tut. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass es zu einer Zusammenarbeit kommen könnte. Venoms Ankunft wurde am Ende des ersten Spider-Man-Spiels angedeutet, als der Symbiont Harry Osborn anzugreifen schien, was es noch wahrscheinlicher machen würde, dass es sich um einen freundlicheren Venom handeln könnte.

Die gängigste Theorie ist, dass die Stimme dem langjährigen Bösewicht Kraven the Hunter gehört, einem Gründungsmitglied der Sinister Six, der Spider-Man zu seiner nächsten großen Jagdtrophäe machen möchte. Wir werden sehen, wie er sich schlägt, wenn wir das Spiel endlich spielen können.

Marvel's Spider-Man 2 Spielverlauf

Der erste Trailer zum Spiel zeigt zwar kein Gameplay, aber genug, um einige Vermutungen darüber anzustellen, was uns in Spider-Man 2 erwarten wird. Erstens werden wir hoffentlich die Möglichkeit bekommen, sowohl als Peter Parker als auch als Miles Morales zu spielen.

Das bedeutet, dass wir Zugang zu zwei verschiedenen Arten von Moves und Kräften haben - Peter kann mehr Gadgets benutzen und Miles hat ein größeres Repertoire an übernatürlichen Fähigkeiten. Das könnte für ein wirklich freies Gameplay sorgen, vor allem, wenn es einen fliegenden Charakterwechsel ermöglicht.

Angesichts des schwarzen Spider-Man-Logos, das gegen Ende des ersten Trailers aufblitzt, ist es natürlich auch gut möglich, dass Insomniac uns als Spider-Man spielen lässt, dessen Anzug von Venom übernommen wurde, wie im dritten Sam-Raimi-Film und in unzähligen Comics.

Das könnte ein Riesenspaß werden, mit anderen Bewegungsmöglichkeiten und Kampfoptionen, die es zu erforschen gilt, aber wir sollten uns nicht zu sehr freuen, denn das ist noch lange nicht bestätigt. Letztendlich wird es nur die Zeit zeigen!

Schreiben von Max Freeman-Mills.