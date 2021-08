So installieren Sie eine interne SSD für Ihre PS5

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die PlayStation 5 ist seit einiger Zeit auf dem Markt und hat endlich eine der Funktionen, die vor ihrer Veröffentlichung enthüllt wurden - die Möglichkeit, eine zusätzliche interne M2-SSD für schnelleren Speicher aufzunehmen.

Mit etwa 825 GB SSD-Speicherplatz ab Werk und nur etwa 667 GB davon tatsächlich für Gamer zugänglich, da das Betriebssystem Platz beansprucht, ist es etwas, an dem viele Leute wirklich interessiert sein werden, mehr Speicherplatz zu bekommen. Es ist nicht der einfachste Prozess, aber wir sind hier, um Sie durch die Vorgehensweise zu führen.

Zunächst einmal sollten Sie wissen, dass nur einige wenige SSDs intern mit der PS5 funktionieren werden - sie müssen ein M2-Laufwerk sein und vor allem müssen sie in den ihnen zugewiesenen Steckplatz mit einem Kühlkörper passen beigefügt.

Im Moment gibt es zwei Top-Empfehlungen. Da ist zunächst der SN850 von WD_Black. Dies ist ein blitzschnelles Laufwerk, das alle Anforderungen von Sony an die Geschwindigkeitsfront übertrifft und glücklicherweise auch über einen ausreichend kleinen Kühlkörper verfügt, damit er hineinpasst.

Zweitens könnte man sich auch für die Seagate FireCuda 530 entscheiden, die ebenfalls mehr als schnell genug ist, um die Anforderungen von Sony zu erfüllen, und außerdem über einen winzigen Kühlkörper verfügt - beides ist eine gute Wahl, obwohl Sony klargestellt hat, dass selbst die schnellsten Laufwerke nicht funktionieren könnten genau wie die eigene Standard-SSD der PS5.

Derzeit ist die SSD-Erweiterung nur für Benutzer verfügbar, die am Beta-Testsystem von Sony teilnehmen. Wenn Sie die neueste Beta-Softwareversion verwenden, ist alles in Ordnung, aber wenn nicht, funktioniert dies noch nicht für Sie.

Wenn Sie jedoch die Beta-Version verwenden, können Sie fortfahren, sobald Sie überprüft haben, dass Sie die neueste Version des Betriebssystems verwenden.

Als nächstes möchten Sie Ihre PS5 vollständig ausschalten, indem Sie den Netzschalter drei Sekunden lang gedrückt halten. Lassen Sie es einige Minuten abkühlen und ziehen Sie es dann vollständig ab. Damit können Sie Ihre SSD installieren.

Sie möchten, dass die PS5 auf einer weichen Oberfläche liegt, wobei die Seite des Laufwerks nach oben zeigt (also verkehrt herum im Vergleich zu ihrer normalen Ruhelage). Dann kannst du mit etwas Kraft die weiße Abdeckung von der PS5 abhebeln, indem du sie an der oberen Ecke greifst und anhebst, während du sie in Richtung der Basis schiebst.

Es ist ein wenig knifflig, also üben Sie nicht zu viel Kraft aus – wenn Sie es etwas nach außen ziehen und in Richtung des unteren Schraubenlochs der PS5 schieben, sollten Sie es abklicken können. Dies zeigt Ihnen den Steckplatz für die SSD, obwohl er von einer Metallplatte bedeckt ist, wie Sie unten sehen können.

Diese Abdeckung lässt sich ganz einfach mit einem Kreuzschlitzschraubendreher abschrauben, so dass man den Steckplatz für die SSD sieht.

Dann ist es ziemlich einfach, die SSD einzuklicken und sie mit der Schraube und dem Abstandshalter zu befestigen, die Sie darin finden (sie befinden sich am Ende des mit 110 gekennzeichneten Steckplatzes). Die Größe Ihrer SSD bestimmt, wo die Schraube und der Abstandshalter sie befestigen, und es sollte ziemlich offensichtlich sein, sobald Sie die SSD in ihren Steckplatz einrasten.

Sie möchten, dass der Abstandshalter unter der SSD und die Schraube durch das halbrunde Gehäuse am Ende der SSD gehen, um sie zu befestigen.

Ab hier geht es wieder rückwärts. Sobald Ihre SSD sicher befestigt ist, können Sie die Abdeckung für ihren Steckplatz wieder anschrauben. Dann kannst du die weiße Plastikseite der PS5 wieder anbringen, sie einrasten lassen, bis sie fest einrastet, und dann alles wieder an die Stromversorgung deines Fernsehers anschließen.

Wenn Sie alles richtig gemacht haben, sollten Sie beim Einschalten der PS5 zu einem Formatierungsbildschirm gelangen, um Ihr Laufwerk einzurichten. Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, können Sie Ihren erweiterten Speicher genießen und die Tage des ständigen Löschens von Spielen vergessen.

Wenn einer dieser Schritte unklar ist, können Sie sich in der Zwischenzeit die äußerst detaillierte Informationsseite von Sony hier ansehen, die auch sehr detaillierte Aufschlüsselungen darüber enthält, welche Art von SSD Sie kaufen möchten, falls unsere beiden Empfehlungen nicht für Sie geeignet sind schmeckt.