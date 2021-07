Neues PS5-Modell in Japan veröffentlicht, leichter als 1. Gen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Berichten zufolge hat Sony diePlayStation 5 Digital Edition in Japan aktualisiert, wobei das Modell der 2. Generation weniger wiegt und einen optimierten Stand hat.

Das Produkthandbuch für die PS5 CFI-1100B zeigt, dass die neue PS5 DE nur 3,6 kg wiegt – eine Reduzierung um 300 g im Vergleich zur Launch-Version (CFI-1000B).

Der Ständer wird auch mit einer anderen Schraube an der Basis befestigt.

Ansonsten scheint sich sonst wenig geändert zu haben.

Dieser Schritt kommt nicht so überraschend. Wie VGC berichtete, sagte der Finanzchef von Sony den Zuhörern auf einem Anruf eines Investors im April, dass das Unternehmen einige Änderungen am Design vornehmen könnte, um den Mangel an Komponenten in der Lieferkette zu umgehen.

"Können wir das Angebot drastisch erhöhen?" er sagte.

"Der Mangel an Halbleitern ist ein Faktor, aber es gibt andere Faktoren, die sich auf das Produktionsvolumen auswirken werden. Wir könnten vielleicht eine sekundäre Ressource finden oder durch eine Änderung des Designs umgehen."

Es scheint genau das zu sein, was es für den japanischen Markt getan hat. Vielleicht bedeutet dies, dass bald auch mehr Aktien in Großbritannien und den USA ankommen.

Wie es aussieht, gibt es Berichte, dass Xbox in den letzten Monaten mehr Xbox Series X- und S-Einheiten verkauft hat als Sony PS5s. Aber wir fragen uns, ob das einfach daran liegt, dass es mehr Lager hat, wenn man bedenkt, dass Sony in den Monaten nach dem Start erheblich besser abgeschnitten hat.