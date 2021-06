Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ein Teil der Magie, sich an die PlayStation 5 zu gewöhnen, ist der neue Controller, der DualSense, aber die Anschaffung eines neuen Gamepads ist oft finanziell frustrierend, sobald Sie Ihre Konsole haben.

Der Prime Day ist jedoch da und bietet einige wirklich praktische Angebote, um diesen Schlag deutlich abzumildern, und in Großbritannien hat PlayStation einige sehr verlockende Angebote angeboten, die den Controller mit massiv reduzierten Extras bündeln.

Zunächst können Sie den DualSense mit der begehrten offiziellen Dual-Ladestation abholen, die um 24 Prozent von 85,13 £ auf 64,99 £ gesunken ist , was im Grunde bedeutet, dass die Dockingstation nur 5 £ zusätzlich zu den Kosten des Controllers kostet. Dies ist die praktischste Methode, um zwei Gamepads aufzuladen.

Wenn Sie ein Headset benötigen und Lust auf die offizielle Option haben, können Sie das DualSense mit dem Pulse 3D-Headset von Sony mit einer Ersparnis von 18 Prozent von 146,06 £ auf 119,99 £ erwerben als es wert ist.

Beste Amazon US Prime Day 2021-Angebote: Sparen Sie bei Echo, Ring, Apple, Lenovo, Sony, iRobot, Toshiba, Lego, JBL und mehr von Maggie Tillman · 22 Juni 2021

Andererseits sind Sie vielleicht auf der Suche nach einem großartigen Spiel, das zu Ihrem neuen Controller passt – es gibt auch Bundles, die diesem Ziel gerecht werden. Für 79,99 € können Sie den DualSense mit Spider-Man: Miles Morales oder mit Sackboy: A Big Adventure abholen. So oder so erhalten Sie ein hervorragendes Spiel für effektiv 20 £, weit unter dem, was Sie alleine finden.

Wenn Sie sich schließlich dazu entschließen, sich voll und ganz dem Zubehörspiel zu widmen, können Sie ein riesiges Paket mit der gesamten offiziellen Sony-Ausrüstung für die PlayStation 5 erwerben, bestehend aus einem neuen DualSense, einer Ladestation, einem Pulse 3D-Headset, Medien Fernbedienung und HD-Kamera. Es bietet Ihnen alles, was Sie zum Spielen in Ruhe brauchen können, und bietet auch einen gesunden Rabatt. Es ist von 248,37 £ auf 199,99 £ gesunken , was 19 Prozent spart.

Unten finden Sie zwei Schnelllinks direkt zu unseren regionalen Angebotsseiten, die die größten Angebote des Tages enthalten.

Schreiben von Max Freeman-Mills.