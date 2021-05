Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - The Last of Us Part 2 bleibt ein erstaunliches Spiel, egal ob Sie es auf PS4 oder PS5 ausprobieren, aber Besitzer der Next-Gen-Konsole von Sony erhalten heute dank eines neuen Erweiterungs-Patches für ihre Hardware einen willkommenen Schub.

Das kostenlose Update für das Spiel ist jetzt live und bringt es auf Version 1.08. Spieler können mit 60 Bildern pro Sekunde (FPS) spielen. Dadurch wird die alte Bildrate verdoppelt, damit Sie den Kampf und die Erkundung schneller als je zuvor genießen können.

Das Update ist recht einfach - es gibt nicht allzu viele andere große Unterschiede zwischen den Versionen, da Ihre Auflösung immer noch auf dem Niveau der PS4 Pro maximal ist, aber die Änderung der Bildrate sollte wirklich signifikant sein.

Im Kampf des Spiels geht es schließlich darum, schnell auf Änderungen zu reagieren und neue Pläne zu schmieden. Eine reibungslosere Erfahrung ist also seine eigene Belohnung. Die Tatsache, dass es sich um ein kostenloses Upgrade handelt, ist ebenfalls sehr zu begrüßen - es gab Spekulationen darüber, dass das Spiel eine vollständige Neuveröffentlichung sehen könnte, wie es der ursprüngliche Titel zwischen PS3 und PS4 getan hat.

Diese Sorge kann jetzt beseitigt werden, und Sie sollten in der Lage sein, das Update von nun an abzurufen, und in den meisten Fällen sollte es automatisch heruntergeladen werden. Wenn wir eine Ausrede brauchten, um wieder in Ellies Suche nach Rache einzutauchen, könnte dies genau das Richtige sein.

Schreiben von Max Freeman-Mills.