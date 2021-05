Wir könnten im Begriff sein, eine neue DualSense-Farbe zu sehen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sony hat ein bisschen gespielt, als es um den Controller für die PS5 ging. Es hätte den gleichen Weg wie das Xbox-Team gehen können und begründet, dass an der letzten Generation von DualShock-Controllern nichts auszusetzen war, also kein Grund, sie stark zu ändern.

Stattdessen ging alles in Ordnung und machte das DualSense-Pad, das durchweg als einer der beeindruckendsten Aspekte des PS5-Ökosystems eingestuft wurde, wenn neue Spieler es in die Hände bekommen. Nun sieht es so aus, als würden wir endlich einen DualSense bekommen, der nicht nur weiß und schwarz ist.

Ein neues Leck, das von AreaJugones gemeldet wurde, behauptet, dass Sony seit einiger Zeit an Farbvarianten für den DualSense arbeitet, was keine Überraschung ist, aber dass die ersten beiden bald auf den Markt kommen sollen. An erster Stelle steht anscheinend eine hauptsächlich rote Version mit schwarzen Akzenten, während eine andere hauptsächlich grau und schwarz ist.

Ob dies bedeutet, dass die derzeit auf dem Standard-DualSense weiß gefärbten Bits in den beiden Designs jeweils rot und grau sind, ist nicht klar, aber der Bericht behauptet, dass sie bald gestartet werden sollten. Angesichts der anhaltenden Verknappung von PS5-Konsolen im Einzelhandel wären wir nicht überrascht, wenn sie bei ihrem Erscheinen zu einem begehrten Produkt würden.

Benutzerdefinierte Controller-Skins und Lackierungen bedeuten natürlich, dass Sie Ihren DualSense bereits einfärben können, wenn dies gewünscht wird. Es ist jedoch beruhigender, einen vom offiziellen Hersteller zu erhalten. Wir werden sehen müssen, ob sich herausstellt, dass dies seine Grundlagen in der Wahrheit hat.

