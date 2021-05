Die PS5 könnte 2022 ein neues Design bekommen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die PlayStation 5 war eine spaltende Konsole, wenn es um das Design geht - zumindest äußerlich. Der riesige weiße Turm mit seinen Flügelspitzen und dem kontrastierenden schwarzen Mittelstreifen ist sicherlich eine neue Richtung für Sonys Konsolen.

Es sieht aber so aus, als würde Sony nicht still darauf sitzen. Das äußere Erscheinungsbild der Konsole scheint vorerst in Stein gemeißelt zu sein, aber es gibt Berichte, dass die Konsole im Jahr 2022 intern leicht neu gestaltet werden könnte.

Die Informationen stammen aus Taiwan, wo DigiTimes Quellen von Lieferanten zitiert, die sich gerade darauf vorbereiten, ihre Fertigung auf ein neues Design umzustellen.

Die größte Änderung dürfte sich auf die CPU beziehen, die sich in eine neuere Version von AMD mit 6NM-Design verwandeln und einen Weg um den anhaltenden Halbleitermangel darstellen könnte, mit dem die meisten Elektronikhersteller konfrontiert sind.

Natürlich würde es immer noch Halbleiter erfordern, aber vielleicht kann eine Änderung die Lieferkette dennoch so weit verändern, dass Sony damit fertig wird, wie es in einem Investorenaufruf vor einigen Wochen erwähnt wurde.

Alles in allem ist ein Redesign also vielleicht ein starkes Wort für das, was hier beschrieben wird, was einer internen Veränderung näher kommt, wie sie vor ein paar Jahren auf dem Nintendo Switch stattgefunden hat, ohne Fanfare von Nintendo. Trotzdem hat diese Konsole eine schöne, wenn auch kleine Leistungssteigerung erfahren, sodass PlayStation-Fans wahrscheinlich ein Ohr am Boden haben möchten, wenn eine ähnliche Änderung für die PS5 bevorsteht.

Schreiben von Max Freeman-Mills.