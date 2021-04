Among Us wird später in diesem Jahr endlich auf PS4 und PS5 umsteigen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Among Us, das vor drei Jahren erstmals für mobile Geräte eingeführt wurde, kommt später in diesem Jahr auf die PlayStation 4- und PlayStation 5-Konsolen.

Sony kündigte an, dass das erfolgreiche Social-Deduction-Spiel während einer State-of-Play-Präsentation am 29. April 2021 auf seine Plattform geleitet wird. Der offizielle Twitter-Account von Among Us bestätigte die Nachricht später und gab bekannt, dass das Spiel Cross-Play-Funktionen und Online-Multiplayer bieten wird. Es wird auch eine plattformexklusive Haut, einen Hut und ein Haustier enthalten, die dem klassischen PlayStation-Franchise Ratchet and Clank nachempfunden sind.

UNTER UNS - KOMMT ZUR SPIELSTATION



Machen Sie sich bereit, eine ganz neue Crew an Bord zu begrüßen!

auf PS4- und PS5-Konsolen später in diesem Jahr

exklusive Ratchet & Clank Haut, Hut und Haustier

Crossplay und Online-Multiplayer



Sag es deinen Freunden, aber was noch wichtiger ist. Sag es deinen Feinden, heh pic.twitter.com/E6BduFfNwU - Unter uns (@AmongUsGame) 29. April 2021

Among Us wird von Innersloth entwickelt und veröffentlicht. Es wurde erstmals 2018 auf iOS, Android und Windows veröffentlicht und bietet plattformübergreifendes Spielen zwischen allen Plattformen. Das Spiel wurde Ende letzten Jahres auch für den Nintendo Switch portiert und kommt irgendwann im Jahr 2021 auf Xbox-Konsolen.

Das Spiel wurde 2020 immer beliebter und wurde zu einem der am häufigsten heruntergeladenen Handyspiele des Jahres. Insbesondere die US-Kongressabgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez und Ilhan Omar haben das Videospiel auf Twitch im Rahmen einer ungewöhnlichen Veranstaltung zur Öffentlichkeitsarbeit für Wähler live gestreamt, und es war ein massiver, viraler Erfolg .

Schreiben von Maggie Tillman.