(Pocket-lint) - Housemarque, der Entwickler der neuenexklusiven PlayStation 5- Version von Returnal, hat Sony dafür gedankt, dass er ein Risiko für sein Spiel eingegangen ist.

Wie Sie in unserer Fünf-Sterne-Bewertung lesen werden, handelt es sich um eine andere Art von Exklusivität - weg von typischen Action-Abenteuern mit großem Budget wie Uncharted und The Last of Us - und stattdessen etwas Nischenhafteres, Komplexeres und vielleicht Polarisierenderes anzubieten.

Es hat den CEO und Mitbegründer Ilari Kuittinen dazu veranlasst, einen öffentlichen Brief zu veröffentlichen, in dem er sich bei seinem "Verlagspartner" dafür bedankt, dass er während des gesamten Entwicklungsprozesses daran festgehalten hat: "In einer Zeit, in der Spielehersteller immer weniger kreative Risiken eingehen, sind wir wirklich dankbar dafür Unser Verlagspartner Sony, der uns die Gelegenheit gegeben hat, an etwas sehr Riskantem zu arbeiten, und der während des gesamten Projekts fantastische Unterstützung geleistet hat ", schrieb er.

"Wir sind für immer dankbar, dass wir diese Gelegenheit haben."

Wir hoffen aufrichtig, dass der Verkaufserfolg dem kritischen entspricht, da dies der letzte Beweis ist, den SIE benötigt, um ähnliche Risiken für andere kleinere Studios und andere Spielstile eingehen zu können.

Das heißt nicht, dass wir das Ende der Blockbuster-Titel von gestern sehen möchten (können wir bitte Days Gone 2 haben?), Aber wir möchten, dass es eine bessere Balance zwischen Großem und Kühnem gibt.

Immerhin ist die PlayStation 5 selbst unkonventionell. Alles was wir brauchen sind die neuen kreativen Ideen, die dazu passen.

Die Rückgabe ist ab morgen, Freitag, 30. April 2021, für PS5 möglich. Sie können sich heute auch einen State of Play-Stream mit dem neuen Gameplay der exklusiven PS5-Kollegen Ratchet & Clank: Rift in Time ansehen. Siehe hier für Details .

