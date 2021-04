Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - PlayStation testet einen neuen Vorteil für PlayStation Plus-Mitglieder, der eine Bibliothek mit TV-Shows und Filmen hinzufügt, die Sie kostenlos ansehen können.

PlayStation Plus Video Pass befindet sich derzeit nur in der Testphase und es gibt keine Garantie dafür, dass es weltweit veröffentlicht wird. Aber hier ist eine Übersicht darüber, was Sie von dem Add-On erwarten können, wenn es allgemeiner angeboten wird.

PlayStation Plus ist das kostenpflichtige Mitgliedschaftsprogramm von Sony, das kostenlose Spiele für PS4 und PS5 sowie Zugriff auf Online-Multiplayer-Spiele für Tausende von Titeln bietet. PS Plus-Abonnenten erhalten außerdem exklusive Rabatte auf Spielekäufe über den PlayStation Store.

Du kannst hier mehr über PlayStation Plus lesen.

Sie können auch herausfinden, welche kostenlosen Spiele jetzt auf PS Plus verfügbar sind, indem Sie hier klicken .

PS Plus Video Pass ist ein kostenloses Add-On, das derzeit in Polen ein Jahr lang getestet wird.

Es wurde erstmals am 21. April 2021 gemunkelt, und ein Logo wurde "versehentlich" auf einer der Online-Seiten von PlayStation.com veröffentlicht. Dies führte viele zu der Annahme, dass es bald für alle PS Plus-Mitglieder verfügbar sein würde, aber das scheint nicht der Fall zu sein.

Stattdessen erklärte Nick Maguire, Vice President Global Services bei Sony Interactive Entertainment, gegenüber der polnischen Website Spiders Web, dass sie vorerst nur in ihrem Land verfügbar sein wird, bis genügend Nutzungsdaten vorliegen. Leider schlug er sogar vor, dass es überhaupt nicht weit verbreitet sein könnte: "Wir wollen sehen, wie die Spieler von einem solchen Service profitieren", sagte er (über VGC ).

"Welche Titel sehen sie, was interessiert sie, wie oft verwenden sie sie. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich jedoch nicht sagen, ob sie erstellt werden und wie der Testprozess für andere Märkte aussehen wird und wie Die Zukunft liegt für PlayStation Plus Video Pass nach dem Testzeitraum.

"Wir konzentrieren uns derzeit nur auf den polnischen Markt, auf polnische Spieler und wie sie auf den zusätzlichen Nutzen des PS Plus-Programms reagieren werden."

Hoffen wir, dass der Test erfolgreich ist und andere Märkte erreicht, einschließlich Großbritannien und den USA. Derzeit stehen über 20 TV-Shows und Filme auf Video Pass zur Verfügung, hauptsächlich von Sony Pictures und den firmeneigenen TV-Studios. Dazu gehören Venom, Zombieland: Double Tap und Bloodshot (wie auf dem offiziellen Flyer oben gezeigt).

Es wird behauptet, dass alle drei Monate neue Inhalte hinzugefügt werden.

Wenn Sie in Polen leben und PS Plus-Abonnent sind, können Sie jetzt auf den Video Pass zugreifen. Der Prozess läuft bis zum 22. April 2022.

Wie oben erwähnt, gibt es noch keinen Hinweis darauf, wann oder ob der Dienst in andere Regionen kommen wird.

Es wäre jedoch sinnvoll, wenn Sony versucht, die Tour de Force zu bekämpfen, die Xbox Game Pass Ultimate ist .

