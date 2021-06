Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Gran Turismo ist eine der berühmtesten aller Rennspiel-Franchises, ein Simulator, der realistische Rennen bot, lange bevor viele seiner modernen Konkurrenten überhaupt erdacht wurden.

Jetzt, da die PS5 in freier Wildbahn ist, kehrt Gran Turismo für sein siebtes Spiel zurück, und der Hype ist real. Lesen Sie weiter, um alles zu erfahren, was Sie vor seiner Veröffentlichung über dieses Blockbuster-Rennspiel wissen müssen.

Der obige Trailer für Gran Turismo 7 erschien im Juni 2020, als Sony zum ersten Mal eine Reihe von Spielen auf der PlayStation 5 enthüllte, und wir haben seitdem nicht mehr viel über das Spiel erfahren.

Anfangs hofften wir auf ein Veröffentlichungsdatum im Jahr 2021, da es unwahrscheinlich schien, dass es mit der Konsole starten würde, aber das ist jetzt gerutscht. Gran Turismo-Spiele kommen bekanntlich erst heraus, wenn sie als vollständig fertig erachtet werden, und die neuesten Informationen sind, dass GT7 in ein Veröffentlichungsfenster von 2022 gerutscht ist.

Jim Ryan bestätigte kürzlich in einem Interview, dass die Ursache für die Verzögerung, wie bei so vielen anderen Spielen, das durch COVID-19 verursachte Chaos in der Entwicklung war, mit dem wir sicherlich sympathisieren können!

Es gab einige gemischte Nachrichten, wenn es darum ging, wo Sie Gran Turismo 7 spielen können. Als es zum ersten Mal enthüllt wurde, waren wir zuversichtlich, dass es von Grund auf ein PlayStation 5-Spiel war und als exklusiv gekennzeichnet wurde.

Das machte angesichts seiner scheinbar hochmodernen Grafik Sinn – das visuelle Upgrade, das das Spiel mit sich brachte, schien einfach über ältere Hardware hinauszugehen. In einem neuen Interview von Hermen Hulst, dem Leiter der PlayStation Studios, wurde GT7 jedoch als eines der wenigen Spiele genannt, die Sony sowohl auf die PS5 als auch auf die PS4 bringen möchte, um zu vermeiden, dass seine riesige bestehende Spielerbasis einfriert.

Auf dem Papier macht das Sinn, aber wir sind ein wenig überrascht zu erfahren, dass dieses grafische Showcase zu gegebener Zeit auf einer PS4 laufen wird.

Unnötig zu erwähnen, dass es als eines der traditionsreichsten exklusiven Franchises von Sony auch nicht auf dem Weg zu Xbox- oder Switch-Spielern sein wird. Ein PC-Release ist eine interessantere Idee angesichts des jüngsten Schritts von Sony, mehr Exklusive auf dieser Plattform zu veröffentlichen, aber wir halten es immer noch für sehr unwahrscheinlich, dass es zum Start kommt, wenn dies jemals der Fall ist.

Das Gute am obigen Enthüllungs-Trailer von Gran Turismo 7 ist, dass er einen klobigen Abschnitt des Gameplays enthält, um uns einen klaren Blick darauf zu geben, wie sich das Spiel entwickelt.

Der erste große Bereich, der abgedeckt werden muss, ist die visuelle Wiedergabetreue – GT7 wird eindeutig ein absolut großartiges Spiel. Der Trailer ist ausdrücklich darauf ausgelegt, die Reflexionen, die er jetzt bewältigen kann, immer wieder zur Schau zu stellen, und sie sehen von hier aus wie volles Raytracing aus.

Sony hat bestätigt, dass das Spiel auf 60 FPS abzielt, wie Sie dem Filmmaterial entnehmen können, sowie Unterstützung für 4K und HDR bietet. Ob es all das mit Raytracing gleichzeitig schafft, bleibt abzuwarten, aber optimistisch kann man nicht schaden. Schließlich sollte es als exklusiver Titel gut aufgestellt sein, um die Hardware der PS5 optimal zu nutzen.

Das Spiel wird auch die SSD der PS5 für schnelle Ladezeiten nutzen, und der DualSense-Controller wird auch ein schönes Upgrade sein. Es verfügt über adaptive Triggereinstellungen und haptisches Feedback, um Sie weiter einzutauchen. Wenn Sie 3D-Audio überlagern, werden alle Schnickschnack der PS5 ausgenutzt.

Wir wissen aus früheren Gran Turismos, dass wir eine große Auswahl an akribisch nachgebildeten echten Autos erwarten können, die auf Rennstrecken fahren werden, und es ist klar, dass alle mit Lackierungen und Teiletausch anpassbar sein werden, um sie vor einem Rasse gegeben.

Der Trailer zeigt auch ein wenig von dem, was wie ein Karrieremodus aussieht, mit Charakteren, die Sie durch einige Menüs führen, und es sieht so aus, als ob es viele verschiedene Spielmöglichkeiten geben wird.

Auf der Strecke erwarten wir jedoch, dass es sich um ein traditionelles Gran Turismo-Spiel handelt – was bedeutet, dass es strafbar realistisch ist, wenn alle Assists abgelehnt wurden, und ein Racer, der sich näher am Hardcore anlehnt als die meisten anderen Optionen da draußen. Für Puristen ein Traum, und selbst für diejenigen, die sich nicht allzu sehr um akkurat modellierte Fahrwerksmodi kümmern, sollte die Optik mehr als genug sein, um es wirklich verlockend zu machen.

Schreiben von Max Freeman-Mills.